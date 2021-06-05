ATO Başkanı Baran ve ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, çiçek borsasını ziyaret etti
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ATO Başkanı Baran ve ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, çiçek borsasını ziyaret etti

ATO Başkanı Baran ve ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, çiçek borsasını ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ile birlikte, Ankara'nın çiçek mezatında, pandemi durgunluğundan normalleşme sürecine geçen çiçekçileri ziyaret ederek moral desteği verdi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz ile birlikte, Ankara'nın çiçek mezatında, pandemi durgunluğundan normalleşme sürecine geçen çiçekçileri ziyaret ederek moral desteği verdi.

ATO Başkanı Baran, ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen ve ATO'nun 23 No'lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi üyeleriyle birlikte, Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin İncek'te bulunan ve çiçek mezatı olarak faaliyet gösteren merkezini ziyaret etti.

Pandemi tedbirleri kapsamında ciro kaybı yaşayan çiçekçilik sektörünün normalleşme sürecine ilişkin hazırlıklarını inceleyen Baran, sektör temsilcileriyle sohbet ederek, görüş ve önerilerini dinledi. Çiçekçilik sektörünün sorunlarını yakından takip ettiklerini, pandemi sırasında yaşadıkları güçlükleri bildiklerini kaydeden Baran, Sevgililer Günü ve Anneler Günü gibi özel günlerde sektörün pandemi yasakları dışında bırakılarak faaliyetlerini sürdürmelerine katkı sağladıklarını ifade etti.

Sektörün gelişmesi ve ekonomiye katkısının artmasını istediklerini anlatan Baran, "Ankara Ticaret Odası olarak şehrimizde organize sera bölgesi kurulması ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Ankara'da böyle büyük bir sera kurularak üretim gerçekleştirilebilmesi hem sektöre hem de ekonomiye katkı sağlar" dedi.

ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz da, Rusya ile Türkiye'yi çiçekçilik sektörü üzerinden karşılaştırdığı değerlendirmesinde, Türkiye'ye oranla iklimiyle dezavantajlı bir ülke olmasına rağmen Rusya'da kişi başına 107 Euro süs bitkisi ile kesme çiçek harcaması olduğunu bildirerek, "Ankara'daki 6 milyonla çarptığımızda böyle bir tüketim kültürüyle her üyemiz 1 milyon euro gelir elde edebilir. Kamu otoriteleri ve kooperatifler bu konuda olağanüstü yaklaşım sergiliyor. Çok büyük destekler sağlıyor. ATO'nun kayıtsız şartsız desteği var. Ankara'da 500'ün üzerinde aktif çalışan işletmemizle Rusya'daki rakamı yakaladığımızda sektör hak ettiği değere kavuşur" ifadelerine yer verdi.

Ankara Çiçekçiler Esnafı Odası Başkanı Emin Çimen, ATO'nun sektöre verdiği desteklerin çok kıymetli olduğunu dile getirerek, "Üretici bazında 1,5 milyon kişi çiçekçilik sektöründen ekmek yiyor. Yüzde 18'den yüzde 8'e düşen KDV oranının kalıcı hale gelmesi sektörümüzün geleceği için çok önemli" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

ATO Başkanı Baran ve ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, çiçek borsasını ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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