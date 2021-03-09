ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz: "Anadolu'nun geleneksel ürünlerini ihracatın konusu haline getirebiliriz"
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ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz: "Anadolu'nun geleneksel ürünlerini ihracatın konusu haline getirebiliriz"

09.03.2021 12:02 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:13
ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz:

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Türkiye Genç İşadamları Derneği'nin (TÜGİAD) 11. Olağan Genel Kurulu'nun açılışına katılarak açıklamalarda bulundu.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Türkiye Genç İşadamları Derneği'nin (TÜGİAD) 11. Olağan Genel Kurulu'nun açılışına katılarak açıklamalarda bulundu. Yılmaz, açıklamasında TÜGİAD'ın yaptığı çalışmaların Başkent ekonomisine katkısına değinerek Ankara Ticaret Odası olarak işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

Tekstilden mekaniğe, otomotivden yedek parçaya kadar ülkenin ekonomisi için önemli sektörlerin öncülerinin Başkentte olduğunu kaydeden Yılmaz, "Ankara'nın 20 milyar dolara varan dış ticaretinde TÜGİAD ve ATO üyelerinin etkisini hepimiz biliyoruz. Başkentimizde yeni iş alanları oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Anadolu'nun geleneksel ürünlerini ihracatın konusu haline getirebiliriz" ifadelerini kullandı.

TÜGİAD Genel Kurul'unda, Ankara Vergi Dairesi Başkanı Yüksel Duman, 10. Dönem TÜGİAD Ankara Şubesi Başkan Yardımcısı Can Çavuşoğlu, TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, TÜGİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Dr. Ali Yücelen de açıklamalarda bulundu.

Konuşmaların ardından TÜGİAD Ankara Şubesi 11. Dönem Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelikleri için oy kullanıldı. Seçim sonuçlarına göre, 10. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Zafer Yıldırım, yeniden seçildi. - ANKARA

ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz: 'Anadolu'nun geleneksel ürünlerini ihracatın konusu haline getirebiliriz'
ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz: 'Anadolu'nun geleneksel ürünlerini ihracatın konusu haline getirebiliriz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Zeynep Canlı

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