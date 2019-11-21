Atmaca: Turizmde 2020, en az 2019 kadar iyi geçecek

21.11.2019 19:42 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:42

İlk kez uygulanan ara tatilde 50 bin kişinin seyahate çıktığını belirten Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, turizmde 2020'nin en az 2019 kadar iyi geçeceği tahmininde bulundu.