Atmaca: Turizmde 2020, en az 2019 kadar iyi geçecek
İlk kez uygulanan ara tatilde 50 bin kişinin seyahate çıktığını belirten Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, turizmde 2020'nin en az 2019 kadar iyi geçeceği tahmininde bulundu.
21.11.2019 19:42 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:42
İlk kez uygulanan ara tatilde 50 bin kişinin seyahate çıktığını belirten Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, turizmde 2020'nin en az 2019 kadar iyi geçeceği tahmininde bulundu.
Kaynak: Dunya.com