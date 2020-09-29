Atmaca füzesinde son bir test kaldı, seri üretime geçilecek
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Atmaca füzesinde son bir test kaldı, seri üretime geçilecek

29.09.2020 15:26 | Son Güncelleme: 29.09.2020 15:59

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, dün Atmaca füzesinin sondan bir önceki testinin başarıyla gerçekleştirildiğini ve seri üretim için son bir test daha kaldığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, savunma sanayiindeki son gelişmeler ve Roketsan tarafından yürütülen çalışmalarla ilgili basın toplantısı düzenledi. Burada bir konuşma yapan Demir, Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca füzesiyle ilgili olarak sondan bir önceki testin dün gerçekleştirildiğini bildirerek, "Dün Atmaca'nın son testlerinden bir tanesi daha yapıldı. Test çok başarılı geçti. Bu Atmaca'nın sondan bir önceki test. Son bir test daha kaldı. Sona geldik demektir. Arkadaşlarımızın seri üretim faaliyetlerine başlamalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Atmaca füzesinde son bir test kaldı, seri üretime geçilecek

"DÜNYADAKİ MUADİLLERİNDEN DAHA İYİ"

Atmaca'nın son günlerdeki Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz konuları gündeme geldiğinde denizde Türkiye'nin gücüne güç katacağını belirten Demir, "Atmaca'nın yanı sıra oradan türetilmiş karadan karaya seyir füzeleri, havadan karaya seyir füzeleri var. Bunun başka versiyonları çalışılıyor, sadece deniz üstü değil; denizaltı torpido sistemlerine de Roketsan bünyesinde çalışıldığını belirtmek isterim" şeklinde konuştu.

Atmaca'ya son olarak mühimmatlı ve harp başlıklı bir test yapılacağını vurgulayan Demir, Atmaca'nın dünyadaki muadillerinden daha iyi olduğunu ve bileşenleriyle dışarıdan tamamen bağımsız bir füzenin güvenlik güçlerine teslim edileceğini kaydetti. Motor testlerinin sona erdiğini aktaran Demir, seri üretimle ilgili çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

Bir basın mensubunun seyir füzesi motorunun ilk uçuş tarihini sorması üzerine Demir, seri üretimin başladığını, ellerinde yabancı motorların hali hazırda var olduğunu ve o motorları kullanacaklarını anlatarak, "Önümüzdeki yıl, yerli seyir füzesi motorlarının sistemler üzerinde kullanıldığını göreceğiz" diye konuştu.

"HİÇBİR ZAMAN TEREDDÜT ETMEDİK, ETMEYECEĞİZ"

Demir, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısıyla ilgili olarak, "Türkiye'de savunma sanayi imkanları Azerbaycanlı kardeşlerimizin emrindedir. Biz imkanları sunmak ve desteklemek açısından hiçbir zaman tereddüt etmedik, etmeyeceğiz" dedi.

Atmaca füzesinde son bir test kaldı, seri üretime geçilecek

"ATMACA, SON TESTTE EN ZORLU SENARYOYLA TEST EDİLECEK"

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ise, Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca'ya yapılacak son testle ilgili bilgiler paylaşarak, Atmaca'nın en zorlu koşullarda test edilmesi için bir senaryo oluşturduklarını vurguladı.

İkinci, Atmaca'ya yapılacak son testle ilgili olarak da, şunları kaydetti:

"Tamamen GPS bağımsız, sadece kendi ataletsel navigasyon ünitesiyle hedefini çok ciddi bir mesafeden net olarak bularak vurabildi. Bu, elektronik harbin çok yoğun olduğu ortamlarda da Atmaca üzerindeki çok kısıtlı bir navigasyon kabiliyetiyle hedefi net olarak vurabildiğinin göstergesi oldu. Elektronik karıştırmanın olduğu durumlarda da Atmaca en zorlu senaryolara bu şekilde hazırlanıyor. Atmaca denize çok yakın mesafeden gittiği için radarlara yakalanmıyor. Atmaca'nın çok ciddi bir vuruş kabiliyeti olacağını değerlendiriyoruz."

Atmaca füzesinde son bir test kaldı, seri üretime geçilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
FATİH: AK DENİZDE NAVTEX İLAN EDİLEN BÖLGEDE FRANSIZ YADA YUNAN GEMİSİNDE DENENMELİ BNCE ÇÜNKÜ UYARI İŞE YARAMIYOR AMERİKA RUSYA GİB ÜLKELER GERÇEK SAVAŞLARDA DENİYORLAR. SİLAHLARINI BİZDEDE FIRSAT VAR UYARI UYMAYANI BAM BAM BAM .
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AZERBAYCAN: SON DENEMELER KARABAĞDA YAPILACAK HERHALIM. . .
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