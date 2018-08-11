Atmaca: "Dövizi Olan Halkımızın Dövizini Bozup Üretime Katkı Sağlaması Lazım"

Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Trabzon Şube Başkanı Mehmet Atmaca, son günlerde kur üzerinde oynanan oyunlar ile Türk ekonomisine zarar verilmeye çalışıldığını belirterek "Bu toplumu hiçbir yaptırım ile diz çöktüremeyecekler" dedi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Atmaca, "Türkiye ekonomisine Cumhuriyet tarihi boyunca 15'er yıllık dilimlere ayırırsak en büyük gelişmeyi son 15 yıl içerisinde yaşadığımız açıktır. Bunun yanında Türkiye geliştirmiş olduğu politikalarla bölgesel bir güç haline gelmiştir. Bunun sonucunda Türkiye hem İslam ülkelerinin hem Türki cumhuriyetlerin hem de gelişmekte olan ülkeler için bir model haline gelmiştir. İslam ülkeleri içerisinde en hızlı gelişen ve en istikrarlı ülkedir. Tabii ki bu durumun Batı'yı rahatsız etmesi normal. Batı için, Ortadoğu politikalarında ve İslam ülkeleri ile olan ilişkilerinde artık önlerine çıkan bir engel olarak Türkiye var. Bununla ilgili son yıllarda defalarca ekonomik siyasi operasyon hatta 15 temmuz tarihinde askeri olmak üzere darbe girişimi yaşadık. Allah'a şükür ki hiçbir operasyon bizi yolumuzdan çevirmeye güç yetiremedi. Bu toplumu hiçbir yaptırım ile diz çöktüremeyecekler. Son günlerde kur oynamaları üzerinden ülkemize yapılan operasyonu temelinde yatan sebep budur. Bizler ülke olarak her krizden karlı çıkmayı başarmamız lazım. Bu krizleri fırsata dönüştürmek lazım. Ülke olarak ekonomik siyasi ve diğer alanlarda eksiklerimizi tamamlamamız lazım. Daha çok çalışıp daha çok üretmemiz lazım. İnşaata dayalı ekonomiden üretime dayalı ekonomiye geçmemiz lazım. İhracatımızı arttırmamız lazım. Yeni pazarlara yönelmemiz lazım" diye konuştu.

"Üretmeden tüketerek bir ekonomi düze çıkmaz" diyen Atmaca "Biz bu yüzden TÜMSİAD ailesi olarak bir sloganımız var; 'Kaliteli üret, yerli tüket' Bu bizim için çok önemli. Her alanda en kaliteli ürünü üretip hem yerli tüketmemiz lazım, hem de bunu ihraç etmemiz lazım. Biz üyelerimizi bu mantaliteye kanalize ediyoruz. Milli olmamız lazım. Bizler ülkemize yapılan bu operasyonda hem Cumhurbaşkanımızın hem de hükümetimizin tam destek olarak arkasındayız. Dövizi olan halkımızın bu dövizini bozup üretime katkı sağlaması lazım. Maliye Bakanınız Berat Albayrak'ın yaptığı açıklamayı da çok olumlu buluyoruz. Çok yakın zamanda ekonomiye yeni bir vizyon katacağına inanıyoruz. Tasarruf tedbirleri uygulanması ekonomiye ekstra bir güç getirecektir. Yeni dönemde üretime kanalize olacağı bir ekonomik yapının geliştireceğini inanıyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde bütün sorunları aşıp ülkemizi daha güçlü bir hale getirmek için ne gerekiyorsa biz yapmaya hazırız. Halkımızın da buna destek olacağına inanıyor, büyümenin gelişmenin anahtarının birlik ve beraberlikten geçtiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - TRABZON