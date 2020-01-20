Haberler » Spor » Atletizmde U14 Salon Festivali'nde rekor katılım - Spor

Atletizmde U14 Salon Festivali'nde rekor katılım

Türkiye U 14 Atletizm Festivali'nde kaydolan 914 atlet tüm zamanların en yüksek rakamı oldu.

20.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:30
Atletizmde U14 Salon Festivali'nde rekor katılım

U 14 Atletizm Festivali'nde kaydolan 914 atlet tüm zamanların en yüksek rakamı oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun altyapıya yönelik çalışmaları sonrasında yaş gruplarındaki devinim sürüyor. Hafta sonunda 930 atletin yarıştığı U16 Festivali'nin ardından U14 Salon Atletizm Festivali'ne de 914 kayıt yapıldı. Daha önceki en yüksek rakam olan 600'ün yarı yarıya artması dikkat çekti. Katılımın yüksek olması üzerine yarışma programı yeniden revize edildi.21-22 Ocak tarihlerinde iki gün sürecek olan  Atletizm Festivali'nde 2007, 2008 ve 2009 doğumlu minik atletler yarışacak.

 


- Ankara
Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler