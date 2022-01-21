Atletizmde Turkcell Kulüpler Kros Yarışmaları yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi - Haberler Spor
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Atletizmde Turkcell Kulüpler Kros Yarışmaları yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi

Atletizmde Turkcell Kulüpler Kros Yarışmaları yoğun kar yağışı nedeniyle ertelendi
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Malatya'da düzenlenecek Turkcell Süper Lig Kros Yarışmaları yoğun kar yağışı sebebiyle ertelendi.

MALATYA (AA) - Malatya'da düzenlenecek Turkcell Süper Lig Kros Yarışmaları yoğun kar yağışı sebebiyle ertelendi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ülkemizde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde son günlerde yaşanan yoğun kar yağışının Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda önümüzdeki hafta içerisinde de devam edeceği öğrenilmiştir. Bu nedenle Malatya'da düzenlenecek Turkcell Süper Lig Kros Yarışmaları birinci kademesinin 2 Mart'ta Malatya'da, final kademesinin ise 15 Mart'ta Ankara'da yapılması kararı alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Spor Toto Süper Lig, Malatya, kar, Spor, Haber

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