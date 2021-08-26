Atletizmde 18 Yaş Altı Kulüpler Ligi Finali ve Olimpik Deneme Yarışması Mersin'de başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Atletizmde 18 Yaş Altı Kulüpler Ligi Finali ve Olimpik Deneme Yarışması Mersin'de başladı

Atletizmde 18 Yaş Altı Kulüpler Ligi Finali ve Olimpik Deneme Yarışması Mersin'de başladı
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Spor

Mersin'de, Türkiye Atletizm Federasyonunca (TAF) düzenlenen 18 Yaş Altı Kulüpler Ligi Finali ve Olimpik Deneme Yarışması'nda ilk günün müsabakaları tamamlandı.

Mersin'de, Türkiye Atletizm Federasyonunca (TAF) düzenlenen 18 Yaş Altı Kulüpler Ligi Finali ve Olimpik Deneme Yarışması'nda ilk günün müsabakaları tamamlandı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün desteğiyle kadınlar ve erkekler kategorilerinde organize edilen yarışlar, Nevin Yanıt Spor Kompleksi'nde gerçekleşti.

Sporcular, organizasyonun ilk gününde çeşitli branşlardaki müsabakalarda rakiplerine üstünlük sağlamak için ter döktü.

8 kulüpten 310 sporcunun katıldığı organizasyon, yarın gerçekleşecek müsabakaların ardından sona erecek.

Yarışlarda dereceye giren takım ve sporculara, törenle madalya ve kupa verilecek.

TAF Başkanı Çintimar: "Katılım çok iyi"

TAF Başkanı Fatih Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tip organizasyonları sıkça düzenlediklerini söyledi.

Yarışlarda başarılı sporcuları keşfetmek için gayret gösterdiklerini dile getiren Çintimar, "Süper Lig'de şans bulamayacak takım sporcularının mecburen yarış koşması gerekiyor. Burada koşan çocuklarımız hem rekor denemelerini yapıyorlar hem de kendi en iyi derecelerini koşma çabası içerisindeler. Güzel geçiyor. Katılım çok iyi. Çocuklarımız yarışıyor, biz de onları keyifle izliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Hamid Karzai Mustafa Şentop Jens Stoltenberg
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Mesut Özil Burak Elmas Kerem Aktürkoğlu Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Atletizmde 18 Yaş Altı Kulüpler Ligi Finali ve Olimpik Deneme Yarışması Mersin'de başladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 21:37:11. #1.14#

title