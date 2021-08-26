Atletizmde 18 Yaş Altı Kulüpler Ligi Finali ve Olimpik Deneme Yarışması Mersin'de başladı

Mersin'de, Türkiye Atletizm Federasyonunca (TAF) düzenlenen 18 Yaş Altı Kulüpler Ligi Finali ve Olimpik Deneme Yarışması'nda ilk günün müsabakaları tamamlandı.

Mersin'de, Türkiye Atletizm Federasyonunca (TAF) düzenlenen 18 Yaş Altı Kulüpler Ligi Finali ve Olimpik Deneme Yarışması'nda ilk günün müsabakaları tamamlandı.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün desteğiyle kadınlar ve erkekler kategorilerinde organize edilen yarışlar, Nevin Yanıt Spor Kompleksi'nde gerçekleşti.

Sporcular, organizasyonun ilk gününde çeşitli branşlardaki müsabakalarda rakiplerine üstünlük sağlamak için ter döktü.

8 kulüpten 310 sporcunun katıldığı organizasyon, yarın gerçekleşecek müsabakaların ardından sona erecek.

Yarışlarda dereceye giren takım ve sporculara, törenle madalya ve kupa verilecek.

TAF Başkanı Çintimar: "Katılım çok iyi"

TAF Başkanı Fatih Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tip organizasyonları sıkça düzenlediklerini söyledi.

Yarışlarda başarılı sporcuları keşfetmek için gayret gösterdiklerini dile getiren Çintimar, "Süper Lig'de şans bulamayacak takım sporcularının mecburen yarış koşması gerekiyor. Burada koşan çocuklarımız hem rekor denemelerini yapıyorlar hem de kendi en iyi derecelerini koşma çabası içerisindeler. Güzel geçiyor. Katılım çok iyi. Çocuklarımız yarışıyor, biz de onları keyifle izliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci