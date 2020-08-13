HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Atletizm ve futbol tutkunu Mert'e babası antrenör, terasları antrenman sahası oldu

Bodrum'da atletizm ile futbola ilgi duyan 17 yaşındaki Mehmet Mert Kayhan, çalışmalarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinin terasında oluşturdukları parkurda gerçekleştiriyor.

13.08.2020 13:28 | Son Güncelleme: 13.08.2020 13:36

Bodrum'da atletizm ile futbola ilgi duyan 17 yaşındaki Mehmet Mert Kayhan, çalışmalarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinin terasında oluşturdukları parkurda gerçekleştiriyor.

Kumbahçe Mahallesi'nde yaşamını sürdüren lise öğrencisi Kayhan, çocukluğundan bu yana farklı spor branşlarıyla ilgi duyuyor. Katıldığı atletizm yarışmalarında Türkiye ve il çapında önemli dereceler elde eden ve madalyalar kazanın Kayhan, farklı bir branş olarak futbola yöneldi.

Kovid-19 sürecinde formunu kaybetmemek için futbol geçmişi bulunan babasından da yardım alan sporcu, oturdukları evin teras katını antrenman parkuruna çevirdi.

Bu alanda salgın sürecinde çalışmalar yapan baba oğul, çalışmalarını düzenli sürdürüyor.

Kayhan'ın sosyal medyadan paylaştığı antrenman videoları izleyenlerin beğenisini topladı.

"Çalışmalar spor hayatıma oldukça katkı sağladı"

İlçedeki bir otelde aşçılık stajını yapan Mert Kayhan, AA muhabirine, sporu yaşam tarzı haline getirdiğini, her fırsatta çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Babasıyla terasta dar alanda güzel işler başardığını belirten Kayhan, "Pandemi sürecinde evde boş oturmak istemedik. Babam 'ben seni çalıştıracağım' dedi ve çalışmalara başladık. Kondisyonumu korumak ve daha da geliştirmek için damda küçük bir alanda büyük çalışmalar yaptık. Antrenmanlarımı bir gün bile dinlenmeden yaptım. Bu çalışmalar benim spor hayatıma oldukça katkı sağladı. Çalışmalarımı sosyal medyadan da yayınladım." diye konuştu.

Kayhan, ilk başta küçük alanda çalışmanın kendisini yorduğunu ancak zamanla buna alıştığını vurguladı.

"Futbol geçmişim olduğu için oğluma katkı sundum"

Oğluna antrenörlük yapan Bodrumlu esnaflardan baba 46 yaşındaki Murat Kayhan da oğluyla gurur duyduğunu ve onun her anında yanında olmaya çalıştığını ifade etti.

Kendi deneyimlerini, tanıdığı hocalardan ve internetten aldığı bilgileri oğluyla paylaştığını belirten Kayhan, şunları ifade etti:

"Dışarıya çıkma kısıtlamasında hem kendimizin hem de başkalarının sağlığını düşündük ve evden çıkmadık. Oğlumu terastaki alanda iki ay boyunca çalıştırdım. Futbol, kondisyon, teknik çalışmalar ve ayak geliştirici hareketleri bu dar alanda zemine halı serip yumuşatarak yaptık. Benimde geçmişte 10 yıllık genç takımlarda futbol geçmişim olduğu için oğluma katkı sundum."

Ev hanımı anne 42 yaşındaki Arzu Kayhan ise oğlunun çok hırslı bir çocuk olduğunu, spor branşlarında hedeflerinin çok yüksek olduğunu belirterek, yetkililerin bir gün oğlunu keşfedeceğine inancının tam olduğunu vurguladı.

Atletizm ve futbol tutkunu Mert'e babası antrenör, terasları antrenman sahası oldu

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti Politika
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti
Hem suçlu hem güçlü! Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı 3. Sayfa
Hem suçlu hem güçlü! Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlu dehşet saçtı
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı Magazin
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi Güncel
Son Dakika: Gaziantep'te 65 yaş üstü vatandaşlara yeni kısıtlamalar getirildi
Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti Güncel
Köyden şehre taşınmak isteyen eşine, gözünü kırpmadan ateş etti
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Ekonomi
Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Bakan Soylu, Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili sözlerini bütün salona ayakta alkışlattı
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Türkiye'de bir ilk: Konya'da duraklarda koronavirüse canlı takipli önlem
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Eğitim alarak estetisyen olan Ebru Polat, ünlü isimleri hedef aldı: Utanın biraz
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti
Korkunç gecenin tek tanığı konuştu! Annesi ile kardeşini öldürdükten sonra intihara kalkışmış
Korkunç gecenin tek tanığı konuştu! Annesi ile kardeşini öldürdükten sonra intihara kalkışmış
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı
Damla Ersubaşı'nın boşanma davası açtığı eşinden yıllar önce şiddet gördüğü ortaya çıktı
Yarasalar çatıya yuva yaptı, binadakiler korona korkusu yaşıyor
Yarasalar çatıya yuva yaptı, binadakiler korona korkusu yaşıyor
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
Sağlık çalışanı, yakınlarının dokunmaya korktuğu yaşlı kadını kucağına alarak eve taşıdı
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
8'inci kattan düşen talihsiz kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi
Beşiktaş Acun Ilıcalı'nın önderliğinde, TV8'de yardım kampanyası ikinci bir gece daha düzenleyecek
Beşiktaş Acun Ilıcalı'nın önderliğinde, TV8'de yardım kampanyası ikinci bir gece daha düzenleyecek
Son Dakika: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, başlattığı hareketin adını duyurdu
Son Dakika: Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce, başlattığı hareketin adını duyurdu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının 'en pahalı' tatilini yaptı
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının "en pahalı" tatilini yaptı
Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Komada yatmaktansa eğlenceye bir süre ara verin
Erdoğan'dan koronavirüs uyarısı: Komada yatmaktansa eğlenceye bir süre ara verin
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Domatesi virüs vurdu, tonlarca mahsül kurudu
Pınar Gültekin'in öldürülmesinden etkilenen İzmirli tasarımcı, yarısı siyah gelinlik yaptı
Pınar Gültekin'in öldürülmesinden etkilenen İzmirli tasarımcı, yarısı siyah gelinlik yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Alişan Cem Yılmaz Hande Erçel Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Nihat Özdemir Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Bakan Ankara Ağustos
Şu an buradasınız: Atletizm ve futbol tutkunu Mert'e babası antrenör, terasları antrenman sahası oldu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.8.2020 13:46:43. #1.14#
title