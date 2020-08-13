Atletizm ve futbol tutkunu Mert'e babası antrenör, terasları antrenman sahası oldu Bodrum'da atletizm ile futbola ilgi duyan 17 yaşındaki Mehmet Mert Kayhan, çalışmalarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinin terasında oluşturdukları parkurda gerçekleştiriyor.

Bodrum'da atletizm ile futbola ilgi duyan 17 yaşındaki Mehmet Mert Kayhan, çalışmalarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinin terasında oluşturdukları parkurda gerçekleştiriyor.

Kumbahçe Mahallesi'nde yaşamını sürdüren lise öğrencisi Kayhan, çocukluğundan bu yana farklı spor branşlarıyla ilgi duyuyor. Katıldığı atletizm yarışmalarında Türkiye ve il çapında önemli dereceler elde eden ve madalyalar kazanın Kayhan, farklı bir branş olarak futbola yöneldi.

Kovid-19 sürecinde formunu kaybetmemek için futbol geçmişi bulunan babasından da yardım alan sporcu, oturdukları evin teras katını antrenman parkuruna çevirdi.

Bu alanda salgın sürecinde çalışmalar yapan baba oğul, çalışmalarını düzenli sürdürüyor.

Kayhan'ın sosyal medyadan paylaştığı antrenman videoları izleyenlerin beğenisini topladı.

"Çalışmalar spor hayatıma oldukça katkı sağladı"

İlçedeki bir otelde aşçılık stajını yapan Mert Kayhan, AA muhabirine, sporu yaşam tarzı haline getirdiğini, her fırsatta çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Babasıyla terasta dar alanda güzel işler başardığını belirten Kayhan, "Pandemi sürecinde evde boş oturmak istemedik. Babam 'ben seni çalıştıracağım' dedi ve çalışmalara başladık. Kondisyonumu korumak ve daha da geliştirmek için damda küçük bir alanda büyük çalışmalar yaptık. Antrenmanlarımı bir gün bile dinlenmeden yaptım. Bu çalışmalar benim spor hayatıma oldukça katkı sağladı. Çalışmalarımı sosyal medyadan da yayınladım." diye konuştu.

Kayhan, ilk başta küçük alanda çalışmanın kendisini yorduğunu ancak zamanla buna alıştığını vurguladı.

"Futbol geçmişim olduğu için oğluma katkı sundum"

Oğluna antrenörlük yapan Bodrumlu esnaflardan baba 46 yaşındaki Murat Kayhan da oğluyla gurur duyduğunu ve onun her anında yanında olmaya çalıştığını ifade etti.

Kendi deneyimlerini, tanıdığı hocalardan ve internetten aldığı bilgileri oğluyla paylaştığını belirten Kayhan, şunları ifade etti:

"Dışarıya çıkma kısıtlamasında hem kendimizin hem de başkalarının sağlığını düşündük ve evden çıkmadık. Oğlumu terastaki alanda iki ay boyunca çalıştırdım. Futbol, kondisyon, teknik çalışmalar ve ayak geliştirici hareketleri bu dar alanda zemine halı serip yumuşatarak yaptık. Benimde geçmişte 10 yıllık genç takımlarda futbol geçmişim olduğu için oğluma katkı sundum."

Ev hanımı anne 42 yaşındaki Arzu Kayhan ise oğlunun çok hırslı bir çocuk olduğunu, spor branşlarında hedeflerinin çok yüksek olduğunu belirterek, yetkililerin bir gün oğlunu keşfedeceğine inancının tam olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA