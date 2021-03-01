Milli atletler, Polonya'da Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışacak
Milli atletler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası için 3 Mart Çarşamba günü Polonya'ya gidecek.
Milli atletler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası için 3 Mart Çarşamba günü Polonya'ya gidecek.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, 4-7 Mart tarihlerinde Torun'da gerçekleştirilecek şampiyona için milli atletlerin hazırlıklarını tamamladığı belirtildi.
Polonya'ya 13 kişiyle gidecek milli takımın sekiz ayrı branşta mücadele edeceği aktarıldı.
Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışmaya çıkacak milli atletlerin programı şöyle:
4 Mart Perşembe:
Kadınlar gülle seçme: Emel Dereli
5 Mart Cuma:
Erkekler üç adım seçme: Necati Er
Erkekler 400 metre seçme: İlyas Çanakçı, Kubilay Ençü, Berke Akçam
Kadınlar gülle final
Erkekler 400 metre yarı final
6 Mart Cumartesi:
Erkekler sırıkla atlama seçme: Ersu Şaşma
Erkekler 60 metre seçme: Kayhan Özer, Umut Uysal, Oğuz Uyar
Kadınlar üç adım seçme: Tuğba Danışmaz
Erkekler 60 metre yarı final
Erkekler 60 metre engelli seçme: Mikdat Sevler, Furkan Aktaş
Erkekler 400 metre final
Erkekler 60 metre final
7 Mart Pazar:
Erkekler üç adım atlama final
Erkekler 60 metre engelli yarı final
Erkekler 60 metre engelli final
Erkekler sırıkla atlama final
Kadınlar üç adım atlama final
Erkekler 3000 metre final: Abdurrahman Gediklioğlu
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki