Milli atletler, Polonya'da Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışacak
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Milli atletler, Polonya'da Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışacak

01.03.2021 15:16 | Son Güncelleme: 01.03.2021 15:32
Milli atletler, Polonya'da Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışacak

Milli atletler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası için 3 Mart Çarşamba günü Polonya'ya gidecek.

Milli atletler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası için 3 Mart Çarşamba günü Polonya'ya gidecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, 4-7 Mart tarihlerinde Torun'da gerçekleştirilecek şampiyona için milli atletlerin hazırlıklarını tamamladığı belirtildi.

Polonya'ya 13 kişiyle gidecek milli takımın sekiz ayrı branşta mücadele edeceği aktarıldı.

Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda yarışmaya çıkacak milli atletlerin programı şöyle:

4 Mart Perşembe:

Kadınlar gülle seçme: Emel Dereli

5 Mart Cuma:

Erkekler üç adım seçme: Necati Er

Erkekler 400 metre seçme: İlyas Çanakçı, Kubilay Ençü, Berke Akçam

Kadınlar gülle final

Erkekler 400 metre yarı final

6 Mart Cumartesi:

Erkekler sırıkla atlama seçme: Ersu Şaşma

Erkekler 60 metre seçme: Kayhan Özer, Umut Uysal, Oğuz Uyar

Kadınlar üç adım seçme: Tuğba Danışmaz

Erkekler 60 metre yarı final

Erkekler 60 metre engelli seçme: Mikdat Sevler, Furkan Aktaş

Erkekler 400 metre final

Erkekler 60 metre final

7 Mart Pazar:

Erkekler üç adım atlama final

Erkekler 60 metre engelli yarı final

Erkekler 60 metre engelli final

Erkekler sırıkla atlama final

Kadınlar üç adım atlama final

Erkekler 3000 metre final: Abdurrahman Gediklioğlu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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