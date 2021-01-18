Atletizm Milli Takımı'nın antrenörlerinden İbrahim Halil Çömlekçi vefat etti
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Atletizm Milli Takımı'nın antrenörlerinden İbrahim Halil Çömlekçi vefat etti

18.01.2021 11:41 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:16
Atletizm Milli Takımı'nın antrenörlerinden İbrahim Halil Çömlekçi vefat etti

Atletizm Milli Takımı'nın antrenörlerinden İbrahim Halil Çömlekçi, 49 yaşında geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti.

Atletizm Milli Takımı'nın antrenörlerinden İbrahim Halil Çömlekçi, 49 yaşında geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etti.

Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Sırıkla atlamada son yıllara damgasını vuran iki genç yıldız Ersu Şaşma ve Mesure Tutku Yılmaz'ın antrenörü İbrahim Halil Çömlekçi, kalp krizi sonucu hayata veda etti. İki hafta önce 5 Ocak'ta 49 yaşına giren Çömlekçi'nin ani vefatı, atletizm camiasını ve sevenlerini yasa boğdu. Son yıllarda üst üste kırdığı rekorlarla Türkiye'nin sırıkla yıllar sonra ilk Olimpiyat kotasına yaklaşan Ersu Şaşma ile bu hedefe doğru emin adımlarla ilerleyen İbrahim Halil Çömlekçi, iki gün sonra sporcularıyla İstanbul'da girecekleri kampa hazırlanıyordu" ifadeleri kullanıldı.

TAF BAŞKANI FATİH ÇİNTİMAR: ATLETİZME UNUTULMAYACAK HİZMETLERİ OLDUTürkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, haberi aldığında büyük bir yıkım yaşadığını belirterek, "İbrahim Hocamızla daha yeni konuşmuş, Olimpiyat planlaması yapmıştık. Ani ölümü bizler için çok büyük bir kayıp oldu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mersin'de atletizme unutulmayacak hizmetleri oldu. Çok üzgünüz" diye konuştu.İbrahim Halil Çömlekçi'nin cenazesi Mersin Yenişehir'deki Bakırcılar Camii'nde kılınacak namazın ardından Afetevleri Mezarlığı'na defnedilecek.BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJIGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 49 yaşında hayatını kaybeden atletizm antrenörü İbrahim Halil Çömlekçi için taziye mesajı yayımladı.Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk sporuna yıllarca başarıyla hizmet etmiş kıymetli antrenörlerimizden İbrahim Halil Çömlekçi'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Atletizme verdiği hizmetleri ve yetiştirdiği sporcularla her zaman hatırlanacak olan merhum İbrahim Halil Çömlekçi'ye Allahtan rahmet; ailesi, sevenleri ve atletizm camiamıza başsağlığı diliyorum."


Atletizm Milli Takımı'nın antrenörlerinden İbrahim Halil Çömlekçi vefat etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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