Atletizm Kros Milli Takımı 'asker selamı' ile Avrupa Şampiyonası'na hazır

07.12.2019 15:43 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:43

Avrupa Kros Şampiyonası'nın iddialı ekiplerinden Türkiye Kros Milli Takımı, yarın Portekiz'de yapılacak şampiyona öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.

Yarışma parkurunda yapılan idman öncesi Türkiye Kros Atletizm Milli Takımı, Başkan Fatih Çintimar önderliğinde asker selamı vererek, adeta tüm Avrupa'ya gövde gösterisinde bulundu. 40 ülke sporcu ve idarecilerinin toplandığı idman alanında verilen asker selamı dikkat çekti.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "2024 ve 2028 Olimpiyatları'na hazırlanan genç kadro ile buraya geldik. Hedefimiz ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Asker selamı bizim geleneğimizdir. Birileri istiyor diye geleneğimizden asla vazgeçmeyiz" dedi.Portekiz'in başkenti Lizbon'da yarın yapılacak olan 26. Avrupa Kros Şampiyonası'nda genel sıralamanın zirvesini hedefleyen Türkiye, organizasyonun yapılacağı parkurda son çalışmasını yaptı.Başkan Fatih Çintimar, genç bir kadroyla yarışacakları Avrupa Kros'ta son yıllarda olduğu gibi üstün bir performans çizeceklerine inandığını söyledi. Çintimar, "Avrupa'da takım şampiyonluğu için iddialıyız. Avrupa Atletizm Birliği'nin istatistiklerine göre, tüm üye ülkeler arasında bu şampiyonada en fazla madalya alan dört ülkeden biriyiz. Bugüne kadar 20 şampiyonluk elde ettik. Lizbon'da bu sayıyı artıracağız ve takım zaferiyle birlikte İstiklal Marşı'nı çaldıracağız" diye konuştu.EA, YASEMİN'İ MANŞET YAPTIMilli Takım'ın yıldız atletlerinden Yasemin Can, Lizbon'da üst üste dördüncü zaferini ararken, bu konuyu işleyen Avrupa Atletizm Birliği (EA) de, haberinde milli atleti manşete taşıdı. EA haberinde sakatlıktan dolayı pist sezonunun bir bölümünü pas geçen Can'ın Avrupa Kros'ta en güçlü favori olduğu vurgulandı. Haberde, Türkiye'nin kadınlar takımda Meryem Akdağ ve Esma Aydemir gibi iki önemli isminin de katkısıyla takım şampiyonluğunu kovalayacağı da belirtildi.Türkiye'nin Lizbon'da yarışacak olan atletleri şöyle: Büyük Erkekler: Sezgin Ataç, Ali Kaya, Aras Kaya, Ramazan ÖzdemirU23 Erkekler: Ahmet Alkanoğlu, Hüseyin Can, Kenan SarıU20 Erkekler: Ayetullah Aslanhan, Muhammed Can Çatal, Tarık Demir, Ahmet MutluBüyük Kadınlar: Meryem Akdağ, Esma Aydemir, Yasemin Can, Remziye ErmanU23 Kadınlar: Bahar Atalay, Burcu Subatan, Damla Çelik, Sümeyye Erol, Betül Gülengül

U20 Kadınlar: Ayşe Ecer, Sıla Ergün, Elif Şura Özdemir, Hatice Yıldırım

Kaynak: DHA

- Lizbon