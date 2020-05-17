Atletizm antrenörlerine internet üzerinden seminer verilecek
Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), internet üzerinden antrenörlere video konferans yöntemiyle seminer verecek.
17.05.2020 14:26 | Son Güncelleme: 17.05.2020 14:26
Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), internet üzerinden antrenörlere video konferans yöntemiyle seminer verecek.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan antrenörlere yönelik Uzaktan Eğitim Antrenör Gelişim Semineri düzenlenecek.
TAF'tan yapılan açıklamada, "6-7 Haziran 2020 tarihlerinde 'Zoom' uygulaması üzerinden gerçekleşecek olan seminere katılmak isteyenlerin, 3 Haziran Çarşamba gününe kadar spor bilgi sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.
Katılım koşulları, seminer programı ve ödeme yöntemleri ile ilgili bilgilere federasyonun web sitesinden ulaşılabilir." denildi.
Kaynak: AA