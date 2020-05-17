Atletizm antrenörlerine internet üzerinden seminer verilecek Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), internet üzerinden antrenörlere video konferans yöntemiyle seminer verecek.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), internet üzerinden antrenörlere video konferans yöntemiyle seminer verecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan antrenörlere yönelik Uzaktan Eğitim Antrenör Gelişim Semineri düzenlenecek.

TAF'tan yapılan açıklamada, "6-7 Haziran 2020 tarihlerinde 'Zoom' uygulaması üzerinden gerçekleşecek olan seminere katılmak isteyenlerin, 3 Haziran Çarşamba gününe kadar spor bilgi sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Katılım koşulları, seminer programı ve ödeme yöntemleri ile ilgili bilgilere federasyonun web sitesinden ulaşılabilir." denildi.

Kaynak: AA