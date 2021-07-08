Atletico Madrid, teknik direktör Simeone'nin sözleşmesini uzattı
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Atletico Madrid, teknik direktör Simeone'nin sözleşmesini uzattı

Atletico Madrid, teknik direktör Simeone'nin sözleşmesini uzattı
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) son şampiyonu Atletico Madrid, teknik direktör Diego Simeone'nin sözleşmesini uzattı.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) son şampiyonu Atletico Madrid, teknik direktör Diego Simeone'nin sözleşmesini uzattı.

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, 51 yaşındaki Arjantinli teknik adamın sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığı kaydedildi.

Simeone, göreve geldiği 2011 yılından bu yana Madrid ekibiyle 2'si La Liga olmak üzere toplam 8 kupa şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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