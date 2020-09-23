Atletico Madrid Luis Suarez'i transfer edince Kalinic'i Beşiktaş'a gönderecek
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Atletico Madrid Luis Suarez'i transfer edince Kalinic'i Beşiktaş'a gönderecek

Beşiktaş'la anlaşma sağlayan ve Atletico Madrid'le sözleşmesini feshetmek için görüşmelerini sürdüren Hırvat golcü, kulübünün Luis Suarez transferini bitirmesini bekliyor. İspanyol ekibinin Uruguaylı golcüyü resmen kadrosuna katmasının ardından Kalinic'in de İstanbul'a getirilmesi planlanıyor.

23.09.2020 08:43 | Son Güncelleme: 23.09.2020 08:59

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yoğun ısrarı sonrasında listesindeki isimlerden Nikola Kalinic'in üzerine yoğunlaşan Siyah-Beyazlılar, Hırvat golcüyü bitirmek için yoğun mesai içerisinde bulunuyor.

32 yaşındaki Hırvat golcüyle menajeri aracılığıyla maaş artı bonuslar olmak üzere 2.5 milyon Euro'luk yıllık ücrete el sıkışan ve yıldız ismin kulübü Atletico Madrid'le yollarını ayırmasını bekleyen Beşiktaş'ın, forvet hasreti artık bitmek üzere...

LUIS SUAREZ'İ BEKLİYOR

İtalya Serie A ekibi Juventus'a transferi son anda gerçekleşmeyen ve son olarak Atletico Madrid'le görüşme halinde bulunan Luis Suarez, İspanyol ekibine imza attıktan sonra Kartal'ın Kalinic transferinin önü de açılacak.

Katalan devi Barcelona'nın yollarını ayırma kararı vermesi sonrasında Atletico'yla anlaşan ve her an resmiyet kazanma ihtimali bulunan transfer sonrasında La Liga ekibi, takımdaki diğer golcüsü Nikola Kalinic'in sözleşmesini feshedecek.

ÖZEL UÇAKLA İSTANBUL'A

Başarılı futbolcu, hücum hattının doldurulması ve gidişine onay verilmesinin ardından özel uçakla İstanbul'a getirilecek. Yönetimin, yıldız ismin hafta sonuna kadar Türkiye'ye gelmesini planladığı belirtildi.

Öte yandan Suarez transferi sebebiyle takımın bir diğer golcüsü Alvaro Morata da Juventus'un yolunu tuttu. Bu gelişme sonrasında Atletico Madrid'in forvet hattında; Diego Costa ve Ivan Saponjic kaldı.

(Fanatik)

Atletico Madrid Luis Suarez'i transfer edince Kalinic'i Beşiktaş'a gönderecek

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları (1)
MARDİNLİ: alır alır beşiktaş, ama rüyasında.
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