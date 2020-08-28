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Atletico Madrid'in gözden çıkardığı Diego Costa, Türk kulüplerine önerildi

Atletico Madrid'in gözden çıkarıp satış listesine koyduğu dünyaca ünlü yıldız Diego Costa, Türk kulüplerine de önerildi. Oyuncunun adı menajeri vasıtasıyla İtalya, İngiltere ve Fransa kulüpleri için de geçti.

Atletico Madrid'in gözden çıkardığı Diego Costa, Türk kulüplerine önerildi
28.08.2020 21:26 | Son Güncelleme: 28.08.2020 22:15

Atletico Madrid, golcü futbolcusu Diego Costa'ya kulüp arıyor. Teknik Direktör Diego Simeone'nin performansından memnun olmadığı 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin bitimine bir yıl kala satış listesine konduğu öğrenildi. Goal'ün edindiği bilgilere göre Costa, Türk kulüplerine de önerildi. Oyuncu menajeri vasıtasıyla İtalya, İngiltere ve Fransa'dan kulüpler için de anıldı.

ARAP ÜLKELERİ DE LİSTEDE

Atletico Madrid'den yıllık 10 milyon euro kazanan Diego Costa'nın önceliği Avrupa'da kalmak olsa da transferin önündeki en büyük engel oyuncunun yüksek maliyeti. Bu nedenle ABD, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri de oyuncunun alternatifleri arasında.

66 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Daha önceden 2010-2014 yılları arasında Atletico Madrid forması giyen Diego Costa, 2017-18 sezonunun devre arasında 66 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında Chelsea'den tekrar transfer edilmişti.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

İkinci Atletico Madrid döneminde beklentileri karşılayamayan Diego Costa, İspanyol ekibiyle bu dönemde çıktığı 74 resmi maçta 17 gole imza atarken, 13 de asist yapmıştı.

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