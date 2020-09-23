Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Barcelona tesislerinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı

Barcelona'dan ayrılmak isteyen ve Atletico Madrid'le anlaştığı belirtilen Luis Suarez, Katalan ekibine veda etti. Uruguaylı futbolcunun tesislerden ayrılırken gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Atletico Madrid ile anlaşan Barcelona'nın Uruguaylı golcüsü Luis Suarez, Katalan ekibinden ayrıldı. Golcü futbolcu Ciutat Joan Gamper tesislerine gelerek takıma veda etti.

Tesislerden aracıyla ayrılırken gözyaşlarını tutamayan Uruguaylu futbolcuyu basın mensupları görüntüledi.

SORULARI ÇALDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Başkan Jose Bartameu ile sorunlar yaşayan ve takımdan ayrılmak istediğini belirten Suarez için İtalyan ekibi Inter ve Juventus'la görüştüğü ifade edilmişti.

Hatta İtalyan vatandaşı olmak için sınava giren ancak sınavda soruların çalınmasından dolayı soruşturma başlatılan Suarez'in bu ülkeye transferi yattığı için Atletico Madrid ile anlaştığı iddia edildi. Suarez'in yıllık 9 milyon euro alacağı söyleniyor.