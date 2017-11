Atletico Madrid'e İsrailli Yeni Ortak

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Atletico Madrid, hisselerinin yüzde 15'ini İsrailli bir şirket olan Quantum Pacific Group'a sattığını duyurdu.



Atletico Madrid tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrailli iş adamı Idan Ofer'in büyük ortağı olduğu çok uluslu Quantum Pacific Group'un, Atletico Madrid'in yüzde 15'lik hissesini almasıyla 50 milyon avroluk yatırımla sermaye artırımı gerçekleşeceği bildirildi. Varılan anlaşma gereği Quantum Pacific Group'un yapacağı yatırımın Atletico Madrid'in fonlarına geçeceği ve tüm hissedarların bundan fayda göreceği belirtildi.



Atletico Madrid, yeni ortağıyla, uluslararası marka olma yolunda önemli bir adım attığını ve bunun sportif rekabette üst düzeyde kalmalarını sağlayacağını savundu.



1903 yılında kurulan Atletico Madrid Kulübü, şimdiye kadar onar lig şampiyonluğu ve Kral Kupası, ikişer Avrupa Süper Kupa, İspanya Süper Kupa, UEFA Avrupa Ligi Kupası ve birer Kıtalararası Kupa ile UEFA Kupa Galipleri Kupası kazandı. 115 binden fazla resmi kulüp üyesi ve tüm dünyada 800 kadar taraftar derneği olan Atletico Madrid'in, sosyal medyada 24 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.