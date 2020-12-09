Atletico Madrid 1-1 Bayern Münih Maç Özeti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Atletico Madrid 1-1 Bayern Münih Maç Özeti

09.12.2020 19:10 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:15

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta karşılaşmasında son şampiyon Bayern Münih, deplasmanda Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Atletico Madrid, 26. dakikada genç yıldızı Joao Felix ile öne geçerken, Bayern Münih 86. dakikada Thomas Müller'in penaltı golüyle skoru eşitledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta karşılaşmasında son şampiyon Bayern Münih, deplasmanda Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Atletico Madrid, 26. dakikada genç yıldızı Joao Felix ile öne geçerken, Bayern Münih 86. dakikada Thomas Müller'in penaltı golüyle skoru eşitledi.

Atletico Madrid 1-1 Bayern Münih Maç Özeti

Kaynak: Dugout

İlgili Haberler

Bayern Münih Atletico Madrid Maçına Hazırlanıyor
Bayern Münih Atletico Madrid Maçına Hazırlanıyor
Maç Özeti: Ajax 3-1 FC Midtjylland
Maç Özeti: Ajax 3-1 FC Midtjylland
Bayern Münih'in Brezilyalı Yıldızları
Bayern Münih'in Brezilyalı Yıldızları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Pınar Altuğ Aleyna Tilki Demet Özdemir Haluk Bilginer
Spor Pierre Webo Serdar Aziz Burak Yılmaz Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Atletico Madrid 1-1 Bayern Münih Maç Özeti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 19:15:33. #1.14#
title