Atletico Madrid 1-1 Bayern Münih Maç Özeti
09.12.2020 19:10 | Son Güncelleme: 09.12.2020 19:15
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta karşılaşmasında son şampiyon Bayern Münih, deplasmanda Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Atletico Madrid, 26. dakikada genç yıldızı Joao Felix ile öne geçerken, Bayern Münih 86. dakikada Thomas Müller'in penaltı golüyle skoru eşitledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta karşılaşmasında son şampiyon Bayern Münih, deplasmanda Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Atletico Madrid, 26. dakikada genç yıldızı Joao Felix ile öne geçerken, Bayern Münih 86. dakikada Thomas Müller'in penaltı golüyle skoru eşitledi.
Kaynak: Dugout