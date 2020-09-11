Atını döven Halis Karataş, 947 TL para cezası aldı
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Atını döven Halis Karataş, 947 TL para cezası aldı

Arts Man isimli ata yarış öncesinde yumruk atıp 60 gün ata binmeme cezası alan ünlü jokey Halis Karataş'a bir ceza da emniyetten geldi. Karataş, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 947 TL para cezasına çarptırıldı.

11.09.2020 08:08 | Son Güncelleme: 11.09.2020 08:33

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 26 Ağustos günü starta girmekte direnen Arts Man adlı atın başına yumruk atan ve Komiserler Kurulu'nun 60 gün ata binmeme cezası verdiği jokey Halis Karataş'a bir kötü haber de emniyetten geldi.

Yaşananlar, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince de soruşturma altına alındı. Karataş'a 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 947 TL idari para cezası kesildi.

Atını döven Halis Karataş'a 947 TL para cezası geldi

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILMADI

Öte yandan at sahibinin şikayetçi olmaması üzerine adli soruşturma başlatılmadığı bildirildi.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Karataş, olay sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul'da bugün bindiğim ve son dönemde birlikte güzel birinciliklere imza attığım Arts Man ile aramda yaşananlar tüm yarışseverleri ve hayvanseveleri olduğu gibi beni de çok üzdü. Starta girerken huysuzluk yaparak diz kapağımı neredeyse kırılacak duruma getirmesi sonrasında can havliyle verdiğim tepki kabul edilebilir değil. Bu nedenle başta Arts Man ve ilgililerinden, sonra da tüm yarışsever ve hayvanseverlerden özür diliyor, bir daha böyle bir şey yaşanmayacağına söz veriyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Atını döven Halis Karataş, 947 TL para cezası aldı
Haber Yorumları (10)
08 ARTVİN: sonuçta kırbaçla vurulup kazanılan şans oyunu diyilmi bu . Abartmayın isterseniz Doğru bir yaklaşım diyil bu ama bu kadarda pe doğrusu .
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ORHAN: İdamı getirip Halis Karataş''ı asalım da hayvanları evcilleştirip sözde evcil hayvanlarını kafeslere tıkan sözde hayvanseverler rahatlasın.
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BB: AT YARIŞI ESNASINDA KIRBAÇ İLE VURUYOR ONUDA DA CEZA YAZILSIN
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