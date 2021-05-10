Atınç Nukan, 3 yıl daha Göztepe'de
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Atınç Nukan, 3 yıl daha Göztepe'de

Atınç Nukan, 3 yıl daha Göztepe'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Göztepe, başarılı stoperi Atınç Nukan'ın sözleşmesini 3 yıl daha uzattığını açıkladı.

Göztepe, başarılı stoperi Atınç Nukan'ın sözleşmesini 3 yıl daha uzattığını açıkladı.

Süper Lig'de son 2 hafta öncesinde rahat bir konumda bulunan Göztepe'de gelecek sezonun kadro planlaması yapılmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip bu planlama kapsamında yaptığı çalışmalar sonucu 27 yaşındaki stoperi Atınç Nukan ile olan sözleşmesini 3 yıl uzattı. İzmir temsilcisi, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyururken, Atınç Nukan'a sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

2 sezon boyunca Göztepe formasını terleten Atınç Nukan, toplamda 36 resmi maça çıkarken 3 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

(Salih Yılmazsoy/ İHA)

Atınç Nukan, 3 yıl daha Göztepe'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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