Atilla Yeşilada, hem akademik geçmişi hem de finans sektöründeki kariyeriyle tanınan deneyimli bir ekonomisttir. Peki, Atilla Yeşilada kaç yaşında, nerede doğdu, hangi görevlerde bulundu? Atilla Yeşilada kimdir? Atilla Yeşilada kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

ATİLLA YEŞİLADA KİMDİR?

Atilla Yeşilada, 1961 yılında İstanbul'un Bahariye semtinde dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini St. George Avusturya Lisesi'nde tamamlamıştır. 1978 yılında AFS bursuyla bir yıl boyunca ABD'nin Wisconsin eyaletinde lise eğitimi aldıktan sonra, üniversite öğrenimini yine Amerika'da sürdürmüştür.

Atilla Yeşilada, 1990 yılında Türkiye'ye dönerek finans sektörüne adım atmıştır. 2011 yılına kadar çeşitli aracı kurumlarda üst düzey yöneticilik yapmıştır.

2001 yılında ekonomist Dr. Murat Üçer ile birlikte kurduğu GlobalSource Partners adlı araştırma şirketinde Türkiye danışmanlığı yapmaktadır. Aynı zamanda kendi markası olan İstanbulAnalytics üzerinden Türk kurumlara analiz ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.