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Atıcılık: Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası

AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
Atıcılık: Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası

Atıcılık Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası, Peru'nun başkenti Lima'da devam ediyor.

Atıcılık Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası, Peru'nun başkenti Lima'da devam ediyor.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyonada,10 metre havalı tabanca genç erkekler takım müsabakasında Mustafa İnan, Adnan Efe Uçar ve Yiğit Yıldırım'dan oluşan milli takım, attıkları 563 puanla bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Skeet genç erkekler takım müsabakasında ise Muhammed Seyhun Kaya, Ahmet Baran ve Ali Can Arabacı'dan oluşan milli takım, bronz madalya karşılaşmasında Hindistan'a mağlup olarak, organizasyonu 4. sırada tamamladı.

10 metre havalı tabanca genç kadınlar takım kategorisinde de milli sporcular Yasemin Beyza Yılmaz, Şimal Yılmaz ve Gülsunar Tarhan takım halinde attıkları 560 puanla sıralama müsabakasını bitirdi.

10 metre havalı tabanca karışık takımda ise milli sporcular Yasemin Beyza Yılmaz ve Mustafa İnan 567, Şimal Yılmaz ve Yiğit Yıldırım da 564 puanla sıralama müsabakasını tamamladı.

Atıcılık: Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası

Atıcılık: Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası

Atıcılık: Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası

Atıcılık: Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri
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