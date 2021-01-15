Athletic Bilbao, Real Madrid'i Saf Dışı Etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Athletic Bilbao, Real Madrid'i Saf Dışı Etti

15.01.2021 13:14 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:19

2021 İspanya Süper Kupası yarı finalinde Athletic Bilbao, Real Madrid'i Raul Garcia'nın ilk yarıda attığı gollerle mağlup etti. Real Madrid'de Karim Benzema'nın tek golü sonucu değiştirmeye yeterli olmazken Athletic Bilbao, finalde Barcelona'yla eşleşti.

2021 İspanya Süper Kupası yarı finalinde Athletic Bilbao, Real Madrid'i Raul Garcia'nın ilk yarıda attığı gollerle mağlup etti. Real Madrid'de Karim Benzema'nın tek golü sonucu değiştirmeye yeterli olmazken Athletic Bilbao, finalde Barcelona'yla eşleşti.

Athletic Bilbao, Real Madrid'i Saf Dışı Etti

Kaynak: Dugout

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlker Başbuğ Mustafa Şentop Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Demet Özdemir Jennifer Lopez İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Twitter Fenerbahçe Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Athletic Bilbao, Real Madrid'i Saf Dışı Etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 13:21:38. #1.15#
title