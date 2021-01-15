Athletic Bilbao, Real Madrid'i Saf Dışı Etti
15.01.2021 13:14 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:19
2021 İspanya Süper Kupası yarı finalinde Athletic Bilbao, Real Madrid'i Raul Garcia'nın ilk yarıda attığı gollerle mağlup etti. Real Madrid'de Karim Benzema'nın tek golü sonucu değiştirmeye yeterli olmazken Athletic Bilbao, finalde Barcelona'yla eşleşti.
2021 İspanya Süper Kupası yarı finalinde Athletic Bilbao, Real Madrid'i Raul Garcia'nın ilk yarıda attığı gollerle mağlup etti. Real Madrid'de Karim Benzema'nın tek golü sonucu değiştirmeye yeterli olmazken Athletic Bilbao, finalde Barcelona'yla eşleşti.
Kaynak: Dugout