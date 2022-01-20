Athletic Bilbao - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Athletic Bilbao - Barcelona maçı şifresiz mi?

İspanya Kral Kupası'nda hedefine ulaşmak isteyen Athletic Bilbao - Barcelona bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Athletic Bilbao - Barcelona maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor