Atb Başkanı Çandır'a "Hayırlı Olsun" Ziyaretleri

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ile AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, yeniden seçilen Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

ATB'den yapılan açıklamaya göre, AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Çandır, tarım sektörüyle ilgili bilgi verdi.

Antalya'nın tarım potansiyelinin tam olarak hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Çandır, bunun için Enç'ten destek istedi.

Çandır, tıbbi aromatik bitki ve süs bitkileri üretimi için Hazine arazilerinin tahsisiyle ilgili kararı memnuniyetle karşıladıklarını, ancak arazi envanterine ulaşımda sıkıntı çektiklerini belirterek, "Arazi tahsisi yapıldığında hemen üretim yapıp ihracat edebilecek çok sayıda üyemiz var. Arazi envanterine ulaşamadığımız için talepte bulunamıyoruz." dedi.

AK Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç de Ali Çandır ve ekibine yeni görev döneminde başarılar diledi.

ATB'nin kent yararına önemli çalışmalara imza attığını belirten Enç, kent yararına olan her projede kurumların yanında olduklarını bildirdi. Enç, Hazine arazilerinin tıbbi aromatik bitki ve süs bitkisi üretimine tahsisiyle ilgili gerekli adımların atılması konusunda destek olacağı sözünü verdi.

CHP heyetinden ziyaret

CHP Genel Başkan Yardımcısı Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak da İl Başkanı Ahmet Kumbul, Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin ve il yönetimiyle ATB Başkanı Çandır'ı ziyaret etti.

Çandır, tarımın kent ekonomisi için önemine dikkat çekerken, Antalya'ya tarımda altıncı bölge teşviği verilmesini talep ettiklerini söyledi.

KDV iadesiyle ilgili düzenlemenin geri çekilmesini anlayamadıklarını kaydeden Çandır, sektöre nefes aldıracak çalışmanın yürürlüğe girmesi gerektiğini dile getirdi.

Budak da ATB'nin kentin geleceğine yön veren çalışmalarını yakından takip ettiğini bildirdi. Tarımın Antalya ekonomisi için önemine dikkati çeken Budak, parti olarak tarımsal üretimin gücüne inandıklarını, sektörü ayakta tutacak adımların atılmasından yana olduklarını kaydetti.