Türkiye-Hollanda maçından notlar

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk eden A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Şenol Güneş, kalede Uğurcan Çakır'a görev verdi.

Uğurcan Çakır, ay-yıldızlı forma ile beşinci maçına Hollanda karşısında çıktı. 25 yaşındaki file bekçisi daha önce 2'si resmi, 2'si özel olmak üzere 4 maçta A Milli Takım kalesini korumuştu.

Şenol Güneş, Hollanda karşılaşmasında kalede Uğurcan Çakır, savunmada Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, orta sahada Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, forvette de Burak Yılmaz ilk 11'ini sahaya sürdü.

Milli takımda Mert Günok, Altay Bayındır, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun, Taylan Antalyalı, Enes Ünal, Caner Erkin, Deniz Türüç, Emre Kılınç ve Kaan Ayhan ise yedekler arasında yer aldı.

Taylan Antalyalı yedekler arasında

A Milli Takıma ilk kez davet edilen Taylan Antalyalı yedekler arasında forma şansı bekledi.

Ay-yıldızlı takım aday kadrosunda ilk kez yer alan Halil Akbunar ise maç kadrosunda yer almadı. Sakatlığı süren Merih Demiral, milli takıma bugün davet edilen Abdülkerim Bardakçı ile kaleci Gökhan Akkan da maç kadrosunda bulunmayan diğer isimler oldu.

Bakan Kasapoğlu ve Bakan Varank da maçı statta izledi

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da izledi.

Bakanlar Kasapoğlu ile Varank, mücadeleyi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve TFF yönetim kurulu üyeleriyle birlikte takip etti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 2 bin 779 gün sonra milli heyecan

A Milli Futbol Takımı, 2 bin 779 gün sonra Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bir karşılaşmaya çıktı.

Ay-yıldızlı ekip son olarak 14 Ağustos 2013'te Gana ile oynanan özel maçta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda maça çıkmış ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı.

Gana karşısında milli takımın golleri Burak Yılmaz ve Umut Bulut'tan gelmişti.

Cillesen sakatlandı, Kurul kaleye geçti

Hollanda'nın ilk 11'inde yer aldığı açıklanan kaleci Jasper Cillessen, maç öncesi ısınma bölümünde sakatlandı.

Cillessen'in yerine, Türkiye karşısında kalede Tim Kurul maça başladı.

Hollanda Teknik Direktörü Frank de Boer, Galatasaray forması giyen Ryan Babel'e ise ilk 11'de şans vermedi.

De Boer takımını sahaya, Kurul, Tete, de Ligt, Blind, Wijndal, de Roon, Wijnaldum, de Jong, Malen, Berghuis??????? ve Depay ilk 11'iyle sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever