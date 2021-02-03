Ataşehir'deki Finans Merkezi şantiyesinde çalışan işçiler arasındaki anlaşmazlık meydan kavgasına dönüştü
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Ataşehir'deki Finans Merkezi şantiyesinde çalışan işçiler arasındaki anlaşmazlık meydan kavgasına dönüştü

03.02.2021 10:22 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:39

Ataşehir İstanbul Finans Merkezi şantiyesinde çalışan işçiler arasında anlaşmazlıktan dolayı çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. İşçilerin birbirlerine penselerle saldırdığı kavgada 5 inşaat işçisi yaralandı. İnşaatta çalışan çok sayıda işçinin işine son verilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ataşehir'de bulunan Finans Merkezi şantiyesinde geçtiğimiz günlerde, 2 işçi arasındaki anlaşmazlık büyüyerek tartışmaya döndü. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.

Ataşehir'deki Finans Merkezi şantiyesinde çalışan işçiler arasındaki anlaşmazlık meydan kavgasına dönüştü

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Diğer işlerinde kavgaya karışmasıyla tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Meydan kavgasında inşaatta kullanılan penseler kullanıldı. İnşaatın temel bölümünde çıkan kavgada işçiler inşaat demirleri arasında düşme tehlikesi yaşadı.

Ataşehir'deki Finans Merkezi şantiyesinde çalışan işçiler arasındaki anlaşmazlık meydan kavgasına dönüştü

KAVGAYA KARIŞAN İŞÇİLERİN İŞ AKDİNE SON VERİLDİ

O anlar başka bir işçinin cep telefonu tarafından kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve acil servis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı sonlandırırken sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Daha sonra inşaat firması tarafından kavgaya karışan işçilerin iş akdine son verildi.

Ataşehir'deki Finans Merkezi şantiyesinde çalışan işçiler arasındaki anlaşmazlık meydan kavgasına dönüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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