Ataması yapılmayan öğretmen on binlerce çocuğun yüzünü güldürdü

Iğdırlı fotoğraf sanatçısı ve ataması yapılmayan coğrafya öğretmeni Mehmet Özcan, sosyal medya üzerinde başlattığı kampanyalarla yaklaşık 80 bin çocuğa mont, ayakkabı ve oyuncak dağıttı. Özcan, Türkiye'de gelirlerin düşük olduğu ve hava koşullarının en sert geçtiği Iğdır başta olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesinde on binlerce çocuğa yardım ulaştırdı.

Fotoğraf sanatçısı Özcan, kısıtlı imkanlara rağmen binlerce çocuğun mutluluğuna ortak olduğunu ve bölgedeki çocuklar için daha çok şey yapacağını söylüyor. Euronews.com'da Görüntüle