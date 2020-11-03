Atalanta - Liverpool maçı ne zaman saat kaçta? Atalanta - Liverpool hangi kanalda? Atalanta - Liverpool şifresiz canlı izlenecek mi?
03.11.2020 09:20 | Son Güncelleme: 03.11.2020 09:24
Şampiyonlar Ligi'de heyecan tüm hızıyla devam ederken sporseverler bugün oynanacak olan Atalanta - Liverpool maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Atalanta - Liverpool maçı hangi kanalda? Atalanta - Liverpool şifresiz canlı izlenecek mi? Atalanta - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta?
Gruptan çıkma mücadelesini yarışını yakından ilgilendiren maçta Atalanta - Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Peki, Atalanta - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Atalanta - Liverpool maçı hangi kanalda, hakemi kim? Atalanta - Liverpool şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
ATALANTA - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Atalanta - Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı 03 11 2020 günü oynanacak. Maçın başlama saati 23:00.
ATALANTA - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Atalanta – Liverpool maçı Bein Sports 2, kanalından yayınlanacak.