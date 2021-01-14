Atalanta - Cagliari İtalya Kupası maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?
İtalya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın en heyecanlı maçları bugün oynanıyor. Peki Atalanta - Cagliari maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
İtalya Kupası bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi Atalanta - Cagliarimaçıdır. Peki Atalanta - Cagliari maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?
ATALANTA - CAGLİARİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Atalanta - Cagliari maçı 14 Ocak Perşembe günü bu akşam saat 23:15 'de başlayacaktır.
ATALANTA - CAGLİARİ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Atalanta - Cagliari maçını TRT Spor HD Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86, Şifresiz 4A kanallarından izleyebilirsiniz.
ATALANTA - CAGLİARİ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Gewiss Stadyumu, Bergamo'da oynanacak.