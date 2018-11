Atakum'da 56 Mahalleye Eşit Hizmet

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, köyden, mahalle statüsüne geçen yerleşim alanlarında alt yapıyı iyileştirirken, üst yapıyı da güzelleştirdiklerini söyledi.

2014 yılı öncesi köy statüsünde olan ve Bütünşehir Yasası ile birlikte, mahalle statüsünde geçen yerleşim birimlerinde kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Taşçı, "56 mahallemizin tamamında hizmet eşitliğini önemsiyoruz. Bu anlamda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, ilçemiz yarınlara daha emin adımlarla ilerliyor" diye konuştu.

"Daha da yaşanılabilir hale geldi"

Atakum Belediyesi olarak hayata geçirdikleri 'Örnek Köy' projesiyle, köylerdeki eksikleri giderdiklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Atakum Belediyesi olarak işe, mahalle statüsüne yeni geçen yerleşim birimlerinin altyapı sorunlarını çözerek başladık. Alt yapıda yaptığımız iyileştirmelerin ardından, Taflan'da kurduğumuz kilitli taş parke fabrikasında ürettiğimiz taş parkeleri mahallelerimizin yolları, kaldırımları, okul ve cami avlularıyla buluşturduk. Bu anlamda köy statüsünden mahalle statüsüne geçen yerleşim birimlerimiz daha da yaşanılabilir bir hale geldi" şeklinde konuştu.

"En iyi hizmeti sunma gayretindeyiz"

Atakum'un her alanda marka bir kent olabilmesi adına önemli çalışmalara imza attıklarını kaydeden Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, "İlçemizi, mahallelerimizi, köylerimizi güzelleştiriyoruz. Karadeniz Bölgesi'nin en hızlı gelişen ve değişen ilçesi Atakum'da daha birçok önemli projeyi hayata geçirerek, hedeflerimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Çalışmalarımızla, yarınlarımızı daha da güzelleştireceğiz. Mahallelerimiz arasındaki hizmet eşitsizliğine son vermek suretiyle sürdürdüğümüz çalışmalarımız kapsamında, her yere eşit hizmet, en iyi hizmeti sunma gayretindeyiz. Çalışmalarımıza bu anlayışla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN