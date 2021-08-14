Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa Süper Lig maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? 14 Ağustos Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa nerede oynanıyor, hakemi kim?
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Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa Süper Lig maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? 14 Ağustos Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa nerede oynanıyor, hakemi kim?

Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa Süper Lig maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? 14 Ağustos Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa nerede oynanıyor, hakemi kim?
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Süper Lig yeni sezonunun başlamasıyla birlikte birbirinden heyecanlı maçlar da başladı. Bugünkü lig maçlarından birisi Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa arasında oynanacak. Peki, Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa maçı bitti mi? Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Maçın gollerini kim attı? 14 Ağutos Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa maçı hakkında bilgiler!

Süper Lig 2021-2022 sezonu başladı. Bugün yapılan maçlardan birisi Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa arasında oldu. Futbolseverler Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa maçının sonucunu ve golleri kim attı merak etti. Peki, Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa Süper Lig maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? 14 Ağustos Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa nerede oynanıyor, hakemi kim? Detaylar sizlerle.

ATAKAŞ HATAYSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa maçı 14 Ağustos Cumartesi saat 19:15 'de başladı.

ATAKAŞ HATAYSPOR - KASIMPAŞA MAÇI KAÇ KAÇ?

Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa maçı 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Maçta atılan goller şu şekilde:

Hatayspor golü:

  • 72. dakika : Saba Lobzhanidze

Kasımpaşa golü:

  • 18. dakika : Valentin Eysseric

ATAKAŞ HATAYSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Hatay'da, Antakya Atatürk Stadyumu Stadyumu'nda oynanacak.

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Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa Süper Lig maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? 14 Ağustos Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa nerede oynanıyor, hakemi kim? - Haberler
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