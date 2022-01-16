Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçının ardından - Galatasaray Sportif AŞ. Yöneticisi Nihat Kırmızı

Aslan'ın yeni hocası ilk sınavında hüsran yaşadı! Hatayspor, nefes kesen maçta Galatasaray'ı 4-2 mağlup etti

Galatasaray'dan alkışlık hareket! Maç anonsunda Ahmet Çalık'a da yer verildi

Galatasaray'dan yeni hoca Torrent'e görülmemiş sözleşme! İkincilik, üçüncülük hatta dördüncülüğe bile prim var