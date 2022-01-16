Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçının ardından - Galatasaray Sportif AŞ. Yöneticisi Nihat Kırmızı - Haberler Spor
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Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçının ardından - Galatasaray Sportif AŞ. Yöneticisi Nihat Kırmızı

AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Spor

Galatasaray Sportif AŞ. Yöneticisi Nihat Kırmızı'nın açıklaması Hatayspor - Galatasaray maçının ardından - Galatasaray Sportif AŞ. Yöneticisi Nihat Kırmızı HATAY - Galatasaray Sportif AŞ. Yöneticisi Nihat Kırmızı, Süper Lig'in 21.

Galatasaray Sportif AŞ. Yöneticisi Nihat Kırmızı'nın açıklaması Hatayspor - Galatasaray maçının ardından - Galatasaray Sportif AŞ. Yöneticisi Nihat Kırmızı

HATAY - Galatasaray Sportif AŞ. Yöneticisi Nihat Kırmızı, Süper Lig'in 21. haftasındaki Atakaş Hatayspor karşılaşması sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçının ardından - Galatasaray Sportif AŞ. Yöneticisi Nihat Kırmızı

Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçının ardından - Galatasaray Sportif AŞ. Yöneticisi Nihat Kırmızı

Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçının ardından - Galatasaray Sportif AŞ. Yöneticisi Nihat Kırmızı

Aslan'ın yeni hocası ilk sınavında hüsran yaşadı! Hatayspor, nefes kesen maçta Galatasaray'ı 4-2 mağlup etti

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AA / Hüseyin Yıldız - Spor Haberleri
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Galatasaray Sportif AŞ. Yöneticisi Nihat Kırmızı'nın açıklaması Hatayspor - Galatasaray maçının ardından - Galatasaray Sportif AŞ. Yöneticisi Nihat Kırmızı HATAY - Galatasaray Sportif AŞ. Yöneticisi Nihat Kırmızı, Süper Lig'in 21.

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