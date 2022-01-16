Atakaş Hatayspor-Galatasaray maçının ardından - Galatasaray Sportif AŞ. Yöneticisi Nihat Kırmızı
AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Spor
Galatasaray Sportif AŞ. Yöneticisi Nihat Kırmızı'nın açıklaması Hatayspor - Galatasaray maçının ardından - Galatasaray Sportif AŞ. Yöneticisi Nihat Kırmızı HATAY - Galatasaray Sportif AŞ. Yöneticisi Nihat Kırmızı, Süper Lig'in 21.
Galatasaray Sportif AŞ. Yöneticisi Nihat Kırmızı'nın açıklaması Hatayspor - Galatasaray maçının ardından - Galatasaray Sportif AŞ. Yöneticisi Nihat Kırmızı
HATAY - Galatasaray Sportif AŞ. Yöneticisi Nihat Kırmızı, Süper Lig'in 21. haftasındaki Atakaş Hatayspor karşılaşması sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.