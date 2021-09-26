Pereira: 'İstediklerimizi sahada gerçekleştirebildik' - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pereira: "İstediklerimizi sahada gerçekleştirebildik"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Pereira:

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oyuncularımın göstermiş oldukları performanstan çok memnunum. Stratejik anlamda istediklerimizi sahada gerçekleştirebildik" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Hatayspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oyuncularımın göstermiş oldukları performanstan çok memnunum. Stratejik anlamda istediklerimizi sahada gerçekleştirebildik" dedi.

Süper Lig'in 7. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Vitor Pereira, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Pereira, çok iyi bir oyun sergilediklerini belirterek, "Defansif anlamda çok organizeydik, baskılıydık. Aynı zaman da ofansta çok fazla pozisyon ürettik. Defansta da çok istikrarlı bir görüntü sergiledik. Yediğimiz gol bizim için biraz şanssızlıktı, üzücüydü. Aynı zamanda ürettiğimiz onca pozisyonu değerlendirmememiz de üzücüydü. Eğer bu pozisyonları değerlendirmiş olsaydık maçın son bölümünde sıkıntı yaşamazdık. Ama oyuncularımın göstermiş oldukları performanstan çok memnunum. Stratejik anlamda istediklerimizi sahada gerçekleştirebildik. Böyle bir oyuncu grubu ile çalışıyor olmaktan, böyle bir taraftarımız olduğu için gururluyum. Bu kulüp her şeyin en iyisini hak ediyor bizde savaşmaya devam edeceğiz. Şimdi yapmamız gereken toparlanıp, bir sonraki maç için hazırlanmak" dedi. - HATAY

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Kanarya liderliği aldı! Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti

Kanarya liderliği aldı! Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti

 Hatay-F.Bahçe maçında tartışılan pozisyonu Rıdvan Dilmen yorumladı: Benim gördüğüm açıdan penaltı

Hatay-F.Bahçe maçında tartışılan pozisyonu Rıdvan Dilmen yorumladı: Benim gördüğüm açıdan penaltı

 Hatayspor-Fenerbahçe maçına damga vuran tartışmalı penaltı pozisyonu! Karşılaşmanın hakemine tepki yağıyor

Hatayspor-Fenerbahçe maçına damga vuran tartışmalı penaltı pozisyonu! Karşılaşmanın hakemine tepki yağıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kerem Kamışlı Amelia Hamlin Mehmet Ali Erbil
Spor Gökhan Töre Sergen Yalçın Mehmet Topal Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Pereira: 'İstediklerimizi sahada gerçekleştirebildik' - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 19:13:46. #1.17#