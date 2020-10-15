Atakaş Hatayspor'da 3 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı

Hatayspor, 3 futbolcusunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve takımdaki toplam pozitif oyuncu sayısının da 6'ya yükseldiğini açıkladı.