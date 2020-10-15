Atakaş Hatayspor'da 3 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı
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Atakaş Hatayspor'da 3 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı

15.10.2020 13:01 | Son Güncelleme: 15.10.2020 13:51

Hatayspor, 3 futbolcusunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve takımdaki toplam pozitif oyuncu sayısının da 6'ya yükseldiğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da 3 futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kovid-19 testlerinde 3 futbolcumuzun daha sonuçları pozitif çıkmıştır. Erzurumspor maçı öncesi toplam 6 futbolcumuzun Kovid-19 test sonucu pozitif olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

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Atakaş Hatayspor, daha önce yaptığı açıklamada 3 futbolcunun koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtilmiş ve "Futbolcularımıza yapılan COVID-19 testlerinde üç futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanılmıştı.

Atakaş Hatayspor'da 3 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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