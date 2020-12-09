Atakaş Hatayspor - BB Erzurumspor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

Süper Lig'de daha önceden ertelenmiş olan maçlar bugün başlıyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Atakaş Hatayspor - BB Erzurumspor maçıdır. Peki Atakaş Hatayspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?