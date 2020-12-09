Atakaş Hatayspor - BB Erzurumspor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?
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Atakaş Hatayspor - BB Erzurumspor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

09.12.2020 12:44 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:49
Atakaş Hatayspor - BB Erzurumspor Süper Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

Süper Lig'de daha önceden ertelenmiş olan maçlar bugün başlıyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Atakaş Hatayspor - BB Erzurumspor maçıdır. Peki Atakaş Hatayspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün akşam oynanacak karşılaşmalardan birisi Atakaş Hatayspor - BB Erzurumspor maçıdır. Peki Atakaş Hatayspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

ATAKAŞ HATAYSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Daha önceden ertelenen Atakaş Hatayspor - BB Erzurumspor maçı 9 Aralık Çarşamba günü (bugün akşam) saat 19:30 'da başlayacaktır.

ATAKAŞ HATAYSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Atakaş Hatayspor - BB Erzurumspor maçı Bein Sports 2 Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarında yayınlanacaktır.

ATAKAŞ HATAYSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Antakya Atatürk Stadyumu, Hatay'da oynanacak.

ATAKAŞ HATAYSPOR - BB ERZURUMSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

SARPER BARIŞ SAKA(Hakem)

SERKAN OK(1. Yardımcı Hakem)

MURAT ERGİN GÖZÜTOK(2. Yardımcı Hakem)

EMRE MALOK(Dördüncü Hakem)

KORAY GENÇERLER(VAR)

HAKAN CEYLAN(AVAR)

ORHAN ERDEMİR(Gözlemci)

ERSEL KILIÇ(Temsilci)

CELALETTİN YAVUZ(Temsilci)

ERKAN GÜLDAŞ(Temsilci)

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