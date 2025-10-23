Haberler

Atakan Karazor tecavüz davası sonucu ne oldu?

Atakan Karazor tecavüz davası sonucu ne oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Son günlerde spor kamuoyunda en çok tartışılan konulardan biri, Atakan Karazor'un milli takım daveti alıp almadığı oldu. Futbolcunun kadroya dahil edilip edilmeyeceği yönündeki araştırmalar hızla artarken, diğer yandan geçmişte yaşadığı dava sürecinin sonucu da yeniden konuşulmaya başlandı. Hem Karazor'un milli takım serüveni hem de geçmişte gündeme gelen dava dosyasının akıbeti futbolseverlerin ilgisini çekiyor.

Atakan Karazor'un milli takıma çağrılıp çağrılmayacağı bir dönem boyunca spor gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Resmî açıklamaların yapılmasının ardından futbolseverlerin odağı, açıklanan kadroya çevrildi. Karazor'un Türkiye A Milli Takım kadrosunda yer alıp almadığına dair merak sürerken, geçmişte adının karıştığı dava süreci de yeniden gündeme geldi. Peki, Atakan Karazor hakkındaki tecavüz davası nasıl sonuçlandı?

ATAKAN KARAZOR DAVASI NASIL BAŞLADI?

Haziran 2022'de tatil için bulunduğu İspanya'nın İbiza adasında, 18 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Atakan Karazor gözaltına alındı. Olayın kısa sürede gündeme taşınmasıyla futbolcu, hem Alman hem de Türk kamuoyunda tartışmaların odağı haline geldi.

TUTUKLULUK VE SERBEST BIRAKILMA SÜRECİ

Karazor, gözaltına alındıktan sonra yaklaşık dört hafta boyunca tutuklu kaldı. Ardından mahkeme tarafından belirlenen 50 bin Euro tutarındaki kefaletin ödenmesiyle serbest bırakıldı. Serbest kalmasının ardından Almanya'ya dönen futbolcu, kulübü Stuttgart'ın onayıyla antrenmanlara yeniden katıldı.

DAVA SÜRECİNDEKİ GELİŞMELER

Yargılama süreci uzun bir dönem devam etti. Ancak resmi kayıtlara göre futbolcu hakkında verilmiş kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmuyor. Bazı basın organlarında davanın "mahkeme dışında uzlaşma sağlanarak düşürüldüğü" yönünde iddialar yer alsa da, bu bilgiler resmi yargı mercilerince doğrulanmadı.

KULÜP VE FEDERASYONUN TUTUMU

Stuttgart kulübü, sürecin başından bu yana masumiyet karinesine vurgu yaparak futbolcunun suçlu bulunmadığı sürece takımda oynamaya devam edeceğini duyurdu. Benzer şekilde Türkiye Futbol Federasyonu da hukuki sürecin tamamlanmadan herhangi bir yaptırım uygulanamayacağını belirtti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Selin yıkıp geçtiği Foça'da yaşlı adam kayıp

Selin yıkıp geçtiği ilçeden kahreden haber geldi
ABD'nin 'yaptırım' kararına Putin'den ilk yorum

Trump'ın deprem etkisi yaratan kararına Putin'den ilk yorum
İsrail'in 'Batı Şeria' kararına 15 ülke ve 2 kurumdan tepki! Aralarında Türkiye de var

İsrail'in skandal kararına tepkiler büyüyor! Aralarında Türkiye de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular

Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili

Bir ilimiz sele teslim! Vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
Bir babanın korkunç görüntüleri! Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı

Evladına hiç unutamayacağı bu anları bıraktı
Nihat Kahveci'den bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro verirler

Bomba transfer iddiası: 150-200 milyon euro'ya satarlar
Abdullah Öcalan'a neden 'kurucu önder' dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi

Öcalan'a neden "kurucu önder" dedi? Bahçeli ilk kez açıklık getirdi
Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti

Üniversitede cinayet! Kampüse pompalı ile girip katletti
Ünlü Oyuncu Neşe Aksoy 62 yaşında hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın sevilen yıldızından acı haber
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış

Otomobildeki sır ölümden yasak aşk çıktı! Aynı evde basmış
26 yıllık sponsorunu kaybeden Karşıyaka'da Hakan Safi sürprizi

Efsane kulübün imdadına yetişecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.