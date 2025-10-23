Atakan Karazor tecavüz davası sonucu ne oldu?

Atakan Karazor'un milli takıma çağrılıp çağrılmayacağı bir dönem boyunca spor gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Resmî açıklamaların yapılmasının ardından futbolseverlerin odağı, açıklanan kadroya çevrildi. Karazor'un Türkiye A Milli Takım kadrosunda yer alıp almadığına dair merak sürerken, geçmişte adının karıştığı dava süreci de yeniden gündeme geldi. Peki, Atakan Karazor hakkındaki tecavüz davası nasıl sonuçlandı?

ATAKAN KARAZOR DAVASI NASIL BAŞLADI?

Haziran 2022'de tatil için bulunduğu İspanya'nın İbiza adasında, 18 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Atakan Karazor gözaltına alındı. Olayın kısa sürede gündeme taşınmasıyla futbolcu, hem Alman hem de Türk kamuoyunda tartışmaların odağı haline geldi.

TUTUKLULUK VE SERBEST BIRAKILMA SÜRECİ

Karazor, gözaltına alındıktan sonra yaklaşık dört hafta boyunca tutuklu kaldı. Ardından mahkeme tarafından belirlenen 50 bin Euro tutarındaki kefaletin ödenmesiyle serbest bırakıldı. Serbest kalmasının ardından Almanya'ya dönen futbolcu, kulübü Stuttgart'ın onayıyla antrenmanlara yeniden katıldı.

DAVA SÜRECİNDEKİ GELİŞMELER

Yargılama süreci uzun bir dönem devam etti. Ancak resmi kayıtlara göre futbolcu hakkında verilmiş kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmuyor. Bazı basın organlarında davanın "mahkeme dışında uzlaşma sağlanarak düşürüldüğü" yönünde iddialar yer alsa da, bu bilgiler resmi yargı mercilerince doğrulanmadı.

KULÜP VE FEDERASYONUN TUTUMU

Stuttgart kulübü, sürecin başından bu yana masumiyet karinesine vurgu yaparak futbolcunun suçlu bulunmadığı sürece takımda oynamaya devam edeceğini duyurdu. Benzer şekilde Türkiye Futbol Federasyonu da hukuki sürecin tamamlanmadan herhangi bir yaptırım uygulanamayacağını belirtti.