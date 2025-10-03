Atakan Karazor tecavüz davası sonucu ne oldu?

Son dönemde sporseverlerin sıkça sorduğu konulardan biri de Atakan Karazor'un milli takıma çağrılıp çağrılmadığı oldu. Futbolcunun kadroya dahil edilip edilmeyeceğine yönelik araştırmalar hız kazanırken, kamuoyunda bir yandan da geçmişte yaşanan dava sürecinin sonuçları sorgulanıyor. Atakan Karazor'un milli takım kariyeri kadar, hakkında açılan davanın sonucu da merak ediliyor.

ATAKAN KARAZOR TECAVÜZ DAVASI SONUCU NE OLDU?

• Olay : Haziran 2022'de tatil için gittiği İbiza'da 18 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

• Tutukluluk : Yaklaşık 4 hafta cezaevinde kaldıktan sonra 50 bin Euro kefaletle serbest bırakıldı.

• Dava Süreci: Mahkeme süreci uzun bir süre devam etti. Resmi olarak kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmuyor.

• Basına Yansıyan İddialar : Bazı kaynaklarda "mahkeme dışında uzlaşma sağlandığı ve davanın düştüğü" iddiaları yer alsa da, bu bilgi resmi yargı kayıtlarıyla teyit edilmedi.

• Kulüp ve Federasyon Tavrı: Stuttgart kulübü ve Türkiye Futbol Federasyonu, masumiyet karinesine dikkat çekerek oyuncunun suçlu bulunana kadar sahada yer alabileceğini açıkladı.

Atakan Karazor hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı basına yansımadı.