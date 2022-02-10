Ata Demirer'in paylaşımına Adana ekibinden cevap geldi! Şehre bekliyorlar - Haberler
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Ata Demirer'in paylaşımına Adana ekibinden cevap geldi! Şehre bekliyorlar

Haberler.com - Spor
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Spor Toto Süper Lig'de bu sezon başarılı performans ortaya koyayan Adana Demirspor için Ata Demirer'den övgü dolu paylaşım geldi. Adana ekibi, ünlü komedyeni şehre davet etti.

Galatasaray taraftarı olan ünlü komedyen Ata Demirer, Adana Demirsporlular'ın kalbini fethetti. Demirer, "Ligin en heyecan veren takımı Adana Demirspor, net!" paylaşımı yaptı. Adana ekibinden de güzel bir karşılık geldi.

Ata Demirer'in paylaşımına Adana ekibinden cevap geldi! Ünlü komedyeni şehre bekliyorlar

"HEYECANI BİRLİKTE YAŞAYALIM"

Adana Demirspor'dan Ata Demirer'in paylaşımına cevap olarak, "Sayın Ata Demirer,En yakın zamanda bu heyecanı yaşamak üzere sizi Adana'ya davet ediyoruz. Coşku ve mutluluğumuza ortak olmanız dileğiyle..." ifadeleriyle davet gönderildi. Ata Demirer bu davete, "Baharda inşallah zevkle" diye karşılık verdi.

Ata Demirer'in paylaşımına Adana ekibinden cevap geldi! Ünlü komedyeni şehre bekliyorlar

Ata Demirer'in paylaşımına Adana ekibinden cevap geldi! Ünlü komedyeni şehre bekliyorlar

GALATASARAY'A İSYAN

Twitter'da Galatasaray hakkında çok sık paylaşım yapan Demirer, bu sezon takımının aldığı sonuçlardan dolayı dikkat çeken paylaşımlar yapıyor. Taraftarın sesi olan ünlü komedyenin fikirlerine etkileşim yağıyor.

Haberler.com - Spor

Adana Demirspor, Galatasaray, Ata Demirer, Spor, Haberler

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