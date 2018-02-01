At&t'nin Dördüncü Çeyrek Net Karı Arttı

NEW ABD merkezli iletişim devi AT&T, geçen yılın dördüncü çeyreğinde net karının arttığını duyurdu.

AT&T'den yapılan açıklamada, 2016'nın dördüncü çeyreğinde 2,4 milyar dolar net kar elde eden şirketin 2017'nin aynı döneminde 19 milyar dolar net kar yakaladığı belirtildi.

Böylece, şirketin net karı söz konusu dönemde yaklaşık 8 katına çıkmış oldu. AT&T'nin hisse başına karı da aynı dönemde 0,39 dolardan 3,08 dolara yükseldi.

Açıklamada, net kardaki artışla ilgili, ABD Başkanı Donald Trump'ın aralık sonunda imzaladığı yeni vergi reformu yasasının şirkete olumlu yansıdığı vurgulandı.

Öte yandan, AT&T'nin 2016 dördüncü çeyreğinde 41,8 milyar dolar gelir elde ettiği, ancak bunun geçen senenin aynı döneminde yüzde 0,2 düşüşle 41,7 milyar dolara gerilediği bildirildi.

AT&T'nin 2017 dördüncü çeyreğine ait bilançosunun olumlu gelmesinin ardından, şirketin hisseleri New Yok borsasının kapanmasını takip eden sınırlı işlemlerde yüzde 4,1 primle 38,98 dolara kadar tırmandı.

Ayrıca, açıklamada, AT&T'nin Amerikalı bir diğer telekomünikasyon devi Time Warner'la birleşmesi konusunda açılan davanın çözüme ulaşarak birleşmenin gerçekleşmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

ABD Adalet Bakanlığı, Kasım 2017'de, AT&T'nin Time Warner'ı satın almasını durdurmak için, "rekabet ve yaratıcılığı azaltırken, fiyatları yükselteceği" gerekçesiyle dava açmıştı.

Her iki şirket tarafından Ekim 2016'da yapılan ortak açıklamada, AT&T'nin Time Warner'ı 85,4 milyar dolara satın alacağı duyurulmuş, AT&T'nin Time Warner'ın toplam borcunu da üstlenmesiyle anlaşmanın toplam değerinin 108,7 milyar dolar olacağı bildirilmişti.