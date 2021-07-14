Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgını yayılmaya devam ediyor

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 24 yeni Kovid-19 vakası görüldü, hayatını kaybeden olmadı.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 92 bin 119 vaka tespit edildi, virüse yakalanan 4 bin 636 kişi hayatını kaybederken 86 bin 982 kişi sağlığına kavuştu.

Yetkililer, temmuzda ülkenin bazı bölgelerinde 15 ila 17 yaş aralığındaki çocukların, ağustos ayında da 12 ila 14 yaşındaki çocukların aşılanmaya başlayacağını bildirdi.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ise son 24 saatte yeni vakaya rastlanmadı. Bugüne kadar 11 bin 953 Kovid-19 vakasının tespit edildiği bölgede, toplam 212 kişi yaşamını yitirdi.

Tayvan

Tayvan'da son 24 saatte 10'u yurt dışı kaynaklı 27 yeni vaka görüldü, virüs nedeniyle 6 kişi öldü.

Toplam vaka sayısının 15 bin 328'e çıktığı Tayvan'da, bugüne kadar 753 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 47'si yurt dışı kaynaklı, 1615 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Vaka sayısının 171 bin 911'e yükseldiği ülkede, son 24 saatte 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 2 bin 48'e çıktı.

Vakaların 1179'unun başkent Seul'de tespit edildiği bildirildi.

Böylelikle, Seul'de Kovid-19 salgınının başından bu yana günlük vaka sayısının ilk kez 1000'in üzerine çıktığını bildirdi.

Yetkililer, Kovid-19 önlemlerinin etkisini göstermesi için en az bir hafta gerektiğini belirterek bölge sakinlerini evde kalmaları konusunda uyardı.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 bin 806 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 1 milyon 485 bin 457'ye ulaştı.

Son 24 saatte 140 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 26 bin 232'ye yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 60 yeni vaka tespit edildi.

Toplam 62 bin 804 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 36 kişi hayatını kaybetti, 62 bin 453 kişi sağlığına kavuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son 21 gün içerisinde Myanmar'a seyahat eden kişilerin ülkeye girişine izin verilmeyeceği bildirildi.

Kısıtlamanın yarından itibaren uygulanacağı belirtildi.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 9 bin 317 vaka kaydedildi.

Son 24 saatte 87 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da, toplam can kaybı sayısı 2 bin 934'e, vaka sayısı 363 bin 29'a yükseldi.

Öte yandan Tayland hükümetinin yurt içi talebi karşılamak adına Kovid-19 aşılarına ihracat kısıtlaması getirebileceği kaydedildi.

Tayland Ulusal Aşı Enstitüsü Direktörü Nakorn Premsri, aşı komitesinin Kovid-19 aşılarının ihracatını geçici olarak sınırlayan bir emir yayınlama konusunda hemfikir olduğunu belirtti.

Tayland kralına ait Siam BioScience ilaç şirketi AstraZeneca aşısının bölge ülkelere tedarikini sağlıyordu.

Söz konusu ihracat kısıtlaması, Tayland'dan aşı alan Güneydoğu Asya ülkelerini zora sokabilir.

Bangladeş

Bangladeş'te son 24 saatte 12 bin 383 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, 210 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Salgının başından bu yana 1 milyon 59 bin 538 kişinin virüse yakalandığı Bangladeş'te, 17 bin 52 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ülkede, virüse yakalanan 897 bin 412 kişi sağlığına kavuştu.

Nepal

Nepal'de son 24 saatte 2 bin 10 vaka tespit edildi, 18 kişi virüs nedeniyle öldü.

Nepal'de bugüne kadar kaydedilen vaka sayısı 660 bin 788'e, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 9 bin 430'a ulaştı.

Ülkede hastalığa yakalanan 624 bin 711 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer