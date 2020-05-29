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Asya borsaları karışık seyretti

Asya borsalarında hafta boyunca hakim olan karışık seyir, bugün de devam etti.

Asya borsaları karışık seyretti
29.05.2020 10:35 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:35

Asya borsalarında hafta boyunca hakim olan karışık seyir, bugün de devam etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair gelişmeler izlenmeye devam ederken, Asya tarafında Çin'in hükümet karşıtı gruplarla mücadeleyi güçlendirmek için çıkarmak istediği "Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası"na ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında bulunuyor.

Yasaya ilişkin endişelerle hafta başından bu yana Asya borsalarında ise dalgalı bir seyir izleniyor.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artarak haftayı 2.852 puandan tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 21.878 puandan günü kapatırken, dolar/yen paritesi yüzde 0,4 değer kaybıyla 107,2 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 azalışla 32.102 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 kayıpla 22.934 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 artışla 2.030 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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