Asya borsaları, Japonya hariç yükseldi Asya borsalarında, Japonya hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında, Japonya hariç alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Bugün açıklanan verilere göre hizmet sektörü PMI, Japonya'da 45,4, Çin'de ise 54,1 oldu. Verilerin ardından kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 azalışla 22.514,85 puandan kapandı. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artışla 3.377,56 puanda seyrediyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi günü yüzde 1,4 değer kazancıyla 2.311,86 puandan tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 37.778,42 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 kazançla 25.045,18 puan seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD'de özel sektör istihdamı ve dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Kaynak: AA