Asya borsaları

04.11.2019 10:14

Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinde ilerleme sağlandığı ve ABD'nin, Çinli teknoloji devi Huawei için uygulanan sınırlamaları hafifletebileceği yönündeki haberler, Asya pay piyasalarında risk iştahını artırdı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi 2.983,06 puanla 18 Ekim'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,50 değer kazanarak 2.972,87 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,18 artışla 40.235,61 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,44 yükselişle 27.491,95 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,43 kazançla 2.130,24 puanda seyrediyor.

Japonya pay piyasalarında tatil dolayısıyla işlem yapılmazken, dolar/yen paritesi yüzde 0,08 artışla 108,3 seviyelerinde bulunuyor.

Kaynak: AA