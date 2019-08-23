Asya borsaları

23.08.2019 10:20

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Küresel piyasalarda yatırımcıların ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole toplantısı kapsamında vereceği mesajlara odaklanırken, Asya tarafında fiyatlamalarda Hong Kong'da devam eden protestoların ve ticaret savaşı gelişmelerinin de etkili olduğu görülüyor.

Ticaret savaşı cephesinde Çinli yetkililerin ABD'ye "bizimle iyi geçinin" çağrısı yapmasının ardından, Beyaz Saray'dan eylülde Çin ile yüz yüze ticaret görüşmeleri yapılmasının planlandığı bildirildi.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi 2.900 puanın üzerini test ederek 1 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeyi görürken, kapanışa yakın yüzde 0,49 artarak 2.898,16 puan oldu.

Japonya'da bugün açıklanan enflasyon verilerinin beklentiler doğrultusunda gerçekleşmesinin ardından Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,40 artışla 20.710,91 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kazanarak 106,6 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,05 düşüşle 36.456,09 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,55 artışla 26.191,86 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,14 kayıpla 1.948,30 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA