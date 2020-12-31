Astrolog Aygül Aydın'dan burç burç 2021 astrolojisi

Aygül Hanım, geleceği hepimiz çok merak ediyoruz ve astrolojinin kehanetleri çok ilgimizi çekiyor. Ama kehanetlerden çok, bu yıl almamız gereken dersler neler, hangi noktalarda yıldızlar bize ilham verecek, kaygılarımızı azaltacak, mutluluğumuzu çoğaltacak? Her burç için önerileriniz neler olur?

KOÇ BURCU

Yargılamayı bırakın. Mali durumunuza odaklanın. Dünyadaki her şey tezatlıklarla güzeldir. İyi ya da kötü, doğru veya yanlış fikirlerinin çok ötesinde bazı şeyleri keşfedeceksiniz. Yanılsamaları yok edin. Gerçek, hayal üzerine kurulmaz. Gerçek vardır ve sizin de bir gerçeğiniz var. Hayallerinizi gerçekleştireceğiniz bir süreç içindesiniz. Gerçekleriniz ve hayallerinizi ayrıştırın. Bu yola neden çıktığınızı hatırlayın. Hayatınızın en profesyonel zamanını yaşayacaksınız. Buna hazır olun.

BOĞA BURCU

Yeni atılımlar yapacağınız bir sene içine giriyorsunuz. Savunmalarınızı keşfedin. Kabul ettiğiniz ama aynı fikirde olmadığınız ve anlamadığınız bir sürü şey olabilir. Bu yıl birçok şeyin kabulünde olun ve yeni yöntemler geliştirin. Bilinçli ve yansıtıcı gözlemlerde bulunun. Yaşanılan olayların sadece bir parçası olduğunuzu unutmayın. Kendinizi kabullenmek en harika davranış biçiminiz olacaktır. Devam edin ve kabul edin. Bu iki şifre 2021 yılının kapılarını açacak.

İKİZLER BURCU

Bu yıl en iyi olduğunuz yıllardan biri olacak. Üzerinde durulması gereken nokta, şimdi olduğunuz halinizle niye kendinizi sevmeyi seçmediğinizdir. Kendinizi daha iyi hissetmek için kendinize ihtiyacınız var. Kimsenin ilgisine, sevgisine ya da onaylamasına ihtiyaç duymuyorsunuz. Pişmanlıklarınız varsa ya da yaptıklarınızdan şikayetçiyseniz bunları bir daha yapmamak sizin elinizde olabilir. Hatalarınızı düzeltin ve kendinize doğru bir yol seçin. Sizi rahatsız eden her şeyden bu yıl ayrılıyorsunuz. Kendinizi sevmenizle değişen yollarınıza sizde inanamayacaksınız. Herkesi çok dinlediniz şimdi sıra kendinizi dinlemek.

YENGEÇ BURCU

Mutluluğun ulaşılabilen bir şey olmadığını bu yıl öğrendiniz. Asıl mutluluğun derin bir bilinç, kendine saygı duymak ve büyük bir sevgi barındırmak olduğunuzu gördünüz. Kendi duygularınızı ve çevrenizdeki insanların duygularını kontrol etmekten vazgeçtiniz. Bu durum sizi korkutuyor olsa da bir şekilde bu halinizi sevmeye de başlıyorsunuz. 2021 bir başarı ve mutluluk dönemidir. İşiniz gelişecek ve kişisel yaşamınız tamamlanmış olabilir. Ancak parayla ilgili sorunlar ortaya çıkabilir ve dikkatli olmanız gerekecek. Bunları halletmek için daha fazla gayret gösterebilirsiniz. Zor olmayacak.

ASLAN BURCU

Kariyer durumunuz değişecek. 2021 bir kişisel bir değişim dönemidir ve hayatınızda bazı krizleri akıllıca yönettiğinizde mucizevi başarılar elde edeceğiniz bir dönem. Güvendiğiniz kişilere dikkat edin. Günlük hayatınızda dengede kalacaksınız ve çevrenizdeki insanlar sizi destekleyecek. Bazı şeylerin artık eski şeklinde yürümediğini göreceksiniz. Hayat iyi giderken kimse değişmiyor. Bu yıl zamanlamayı doğru yapmanız gereken bir yıl. Kendinizle ilgili bir sorun olduğunu düşünmekten vazgeçin, çünkü artık eskisi gibi olmanız mümkün değil. Değişmek demek doğru zamanı beklemek demektir. Şu an bir şeyler iyi gitmiyor gibi geliyorsa değişime çok yaklaştınız. Sabırlı olun.

BAŞAK BURCU

İlişkilerinize dikkat edin çünkü bu yıl sizin için farklı bir yıl olacak. Duygusal dünyanızla dengede olmalısınız. Finansal olarak, paranızı artırmak için bazı büyük şanslara sahip olacaksınız. Bu yıl yapabileceğiniz en güzel strateji başkalarına ne kadar az ihtiyaç duyduğunuzu göstermek olacak. Sahipleniciliğin aslında bir hapishane olduğunu unutmayın. Bu yıl kendinizi bundan uzaklaştırıyorsunuz. Başkalarının sizin için yapmasını beklediğiniz şeyleri kendiniz yaparak bu yıldan zaferle çıkabilirsiniz.

TERAZİ BURCU

Bu yıl sizin! Özellikle ilişkiler konusunda işler yoluna giriyor. Aşk sizi bulacak diyerek çıtayı yüksek tutmak istiyorum ama bunu hemen yılın başında beklemeyin. Aşk sizi vuracak ve kendinizi çok mutlu hatta eksiksiz hissedeceksiniz, diğer yandan parayla ilgili sorunlar, birikimlerle ilgili ciddi farklı yollar içine girebilirsiniz. Artık kendinizi ortaya koyma ve ihtiyaçlarınızı savunma korkusundan uzak durmayı başaracaksınız. İyi ve nazik olmakla, başkalarını memnun etmek arasındaki ince çizgiyi bulunuz.

AKREP BURCU

Bu, ortaklıklarınızda ve kişisel ilişkilerinizde bir değişim yılıdır. Eviniz konusunda kendinizi güvensiz hissedeceksiniz ama en azından karşınıza yeni bir aşk çıkacak. Bazı şeyleri değiştirmek için nedenleriniz olacak. Bu yıl "O yaptıklarını yapmasaydı ben de bunları yapmazdım" veya "böyle davranmaya o beni itti" gibi sözlerin hiçbir anlamı olmayacak. Bu sözlerin bağımlılığına kapılıp haklı çıkma dürtünüzden kurtulmanız gerekecek. Bu kısır döngüye kendinizi sokarsanız bu yıl çok zor geçer. Başkalarını sevip, onları siz layık olması için yaptırım uygulayamazsınız. Bağımlılığınızı yenmeniz için güçlü olmanıza gerek yoktur. Kendinizi sevmeye ihtiyacınız vardır.

YAY BURCU

Finansal durumunuzda sizin için yeni bir dönem başlıyor. Nihayet cebinize para getireceksiniz. Ancak sorumluluklar ailenizden veya ev hayatınızdan gelebilir. İlişkilerde özellikle yarım kalan bazı eski ilişkiler sizlerde duygusal bir türbülans dönemi yaşatabilir. İyi bir ilişki için bu yıl aradığınız karşılıklı saygı ve şefkat bağlantısını çok rahat kuracaksınız. 2015-2017 yılları arasında yaptığınız hataları yapmayın. Bu konuda çok daha dikkatli olun.

OĞLAK BURCU

Büyük mali umutlara dikkat edin, çünkü bu sizin için çok sinsi bir dönem. Öte yandan, yeni arkadaşlıklarınızdan, iş kariyerinizden ve başarınızdan, aynı zamanda yeni bir aşk olasılığından da mutlu olacaksınız. Yeni bir dönem başlıyor. Çok güzel bir aşk veya dostluk başlatıyor olabilirsiniz. Kendinizi yeniden şekillendirdiğiniz bir sürecin ilk adımlarını atacaksınız. Bu sizler için 2018 Ekim'den bu yana geçen süreç sonrasında çok heyecan verici olacak. Duygularınızın gerçek yönlerini fark edeceksiniz. Güçlenip, yükseklere çıktığınız bir yıl başlıyor. Heveslerinizi kaçırmayın. Sizi motive eden insanlarla olun, bu yeterli olacaktır.

KOVA BURCU

Büyük değişiklikler ve bir hayalin gerçekleşme olasılığı içinde olacaksınız. Her şey son derece zor olacak ve çok çalışmanız gerekse de sonunda planlarınızda başarılı olacaksınız. Hayatınıza yeni bir aşk gelebilir. ya da evliliğinizi, ortaklığınızı sonlandırmak durumunda kalabilirsiniz. Sonuç itibariyle yaşadığınız her şey sizin hayrınıza gelişecektir. Mümkün oldukça içinizdeki karanlıkları aydınlatmanıza izin verin. Aşırı hırs ve tutku içinde kaybolmayın. Değerlerinizi oluşturacağınız güçlü bir dönem içine gireceksiniz.

BALIK BURCU

Bu yıl, duygusal problemleri ve geçmiş sorunlarınızı çözme dönemidir. Bu yıl, işinizde yeni yollar deneyeceğiniz ve parayla ilgili sorunlarınızı çözeceksiniz, ancak duygusal yaşamınız çok karmaşık olabilir. Şimdi içinizden ne zaman düzgün oldu diye söyleniyorsunuz. Bu sadece mayıs ayına kadar böyle olabilir. Bu zaman dilimine kadar kafa karışıklığına neden olan her şeyi hayatınızdan temizlemeyi seçin. Mayıs sonrası çok büyük bir fırsat ya da teklif size gelebilir. Buna hemen acele karar vermeyin. Bir şeye geri döneceksiniz. Bu gelen her neyse, sizin 2022 yılınızda tamamen gerçek olacak. Burada dikkat etmeniz gereken konu, sonradan geri dönmek isteyecek misiniz? Belki şehir, belki ülke değiştirmek isteyeceksiniz ya da kurum değiştirmeyi düşüneceksiniz. Hemen acele karar içine çekilmeyin. Mayıs-Temmuz arasında acele kararlar almayın. 2015-2017 yılları arasında yeterince sorunlarla uğraştınız. Öğrenmek için hata yapılması gerekir. Hata yaparak, hatalarınızı öğrenerek repertuarınızı yeterince genişlettiniz. Şimdi yeni yeteneklerinizi uygulama zamanı geldi.

Kaynak: Hürriyet