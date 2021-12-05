Aston Villa - Leicester maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler
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Aston Villa - Leicester maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Aston Villa - Leicester maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aston Villa, Leicester ile karşı karşıya geliyor. Aston Villa - Leicester'ı ağırlayacak. Zorlu mücadelede iki takım kozlarını paylaşacak. Peki Aston Villa - Leicester maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aston Villa, Leicester ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, maç ile ilgili detayları merak ediyor. Aston Villa - Leicester maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları aratılıyor. Karşılaşma ile ilgili detayları sizler için derledik.

ASTON VİLLA - LEİCESTERMAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aston Villa - Leicestermaçı, 5 Aralık 2021 Pazar günü saat 19:30'da oynanacak. Karşılaşma S Sport'da canlı yayınlanacak.

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