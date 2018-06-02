Assistt Çağrı Merkezi'nin Açılışı Sonrası İlk Çağrıya Bakan Arslan Çıktı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ardahan'da açılışını yaptığı Assistt Çağrı Merkezi'nde ilk çağrıya cevap verdi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, çeşitli inceleme ve açılışlarda bulunmak üzere geldiği Ardahan'da esnaf ziyareti yaparak, esnafla bir süre sohbet etti. Daha sonra Bakan Arslan, Türk Telekom'un Assistt Şirketi tarafından açılan çağrı merkezinin açılışını yaptı.

Açılışta konuşan Bakan Ahmet Arslan, "Dünya çapında bu sektörde çalışan 13 milyon insan var. Ülkemizde de bu rakam yaklaşık 85 bin ile 90 bin aralığında ve bu rakamın da %50'sinden fazlası Anadolu kentlerinde. Anadolu kentlerimize, küçük illerimize verdiğimiz önemin göstergesi bu. Bu sektörün büyümesi adına Başbakanımızın ne kadar çırpındığını ve ne kadar gayret ettiğini bilin, bir kardeşiniz olarak çok teşekkür ediyoruz. Çok kısa sürede 125 kişiye sonra 150 kişiye ve sonra üniversitemizin eğitime verdiği destek ile birlikte en az 200 kişiye çıkaracağız ve bunu inşallah çok kısa sürede sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Çağrı Merkezi Bakan Arslan ve protokol üyeleri tarafından hizmete açıldı. Çağrı merkezini gezen Bakan Arslan, burada bir görevlinin yerine oturarak çağrıya cevap verdi.

Bakan Arslan, burada yaptığı konuşmada, "Sayın Binali Yıldırım'a ülkemiz adına teşekkür ediyorum. Sebebi de şu; kimse bu sektöre inanmaz iken, bu sektör üzerinden ülkemize, gençlerimize biz iş imkanı sağlayacağız, ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacağız dedi ve daha önce başlattı. Ne mutlu bize ki bugün artık Erzincan'da da, Ardahan'da da, Kars'ta da ve inşallah yakında Iğdır'da da hizmete girecek. Ülkemizin her yerinden ülkemizin her yerine gençlerimiz hizmete aracılık ediyorlar. Bunu da başta assistt olmak üzere onun gibi birçok çağrı merkezi firmamız yerine getiriyor. Elbette ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Başbakanımızın önderliğinde biz insanımıza hizmet ediyoruz. Hizmet için bu yolları yapıyoruz ve vatandaş da kullanınca dönüp dua ediyor. Ama o duanın asıl sahibi ve o dua asıl bizden ziyade bizi destekleyen, bizi güçlü kılan insanımıza gidiyor" şeklinde konuştu.

Bakan Arslan son olarak, çağrı merkezini gezerek çalışanlarla sohbet etti. - ARDAHAN