Assan Panel Saudi Build Fuarı'nda büyük ilgi gördü

16.10.2019 11:13

Sandviç panel sektörünün önemli kuruluşu Assan Panel, Suudi Arabistan'da bu yıl 31'incisi düzenlenen Uluslararası Yapı ve Makine Fuarı'na katıldı. Assan Panel, inovatif ürün gamını sektör temsilcileri ve ziyaretçilerin beğenisine sundu.



Kibar Holding'in grup şirketlerinden, sandviç panel sektörünün önemli kuruluşu Assan Panel, inşaat ve yapı sektörünün önemli fuarlarından olan Saudi Build Fuarı'na katıldı. 7-10 Ekim tarihlerinde başkent Riyad'da düzenlenen fuar, sektörün önde gelen temsilcilerini buluşturdu. Saudi Build Fuarı, Körfez ülkelerindeki potansiyel yapı yatırım fırsatlarını bir araya getirme, uluslararası iş ortaklıklarını destekleme ve marka tanıtımını geliştirme bakımından büyük önem taşıyor.



Assan Panel, farklı dolgu türlerinde çatı, cephe ve soğuk oda panel çeşitlerini; gün ışığından daha fazla yararlanılmasını sağlayan polikarbonat ürünlerini ve AssanPU markasıyla PU köpük ve PU mastik ürünlerini müşterilere sundu ve fuarda katılımcılardan yoğun ilgi gördü.



"Ortadoğu'daki varlığımızı güçlendirme fırsatı bulduk"



Sektörü buluşturan ve bölgedeki fırsatları yakalama açısından önem taşıyan fuara katılımları hakkında bilgi veren Assan Panel Genel Müdürü Tolga Akar, "Assan Panel olarak küresel boyutta önemli firmaların katıldığı Saudi Build Fuarı'nda yer aldığımız için mutluyuz. Saudi Build Fuarı'nı Ortadoğu pazarına yakından temas etme fırsatı sunması açısından oldukça önemsiyorum. Standımız ziyaretçilerden oldukça yoğun ilgi gördü. Sahip olduğumuz ürün gamımızı sektöre bire bir tanıtma, anlatma ve Ortadoğu'daki varlığımızı güçlendirme fırsatı bulduk" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA